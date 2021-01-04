高通 QC5 充电器曝光，新协议支持 100W 以上充电功率

IT之家 1 月 4 日消息 今天，充电头网曝光了一款高通 QC5 充电器。这款充电器通体白色，个头不小，标有 QC5 的标志，单 USB-C 口输出。

IT之家了解到，2020 年 7 月份， 高通公司公布了新的快速充电技术，名为高通 Quick Charging 5（QC 5）。高通宣称，这项新标准将在 5 分钟内将 4500mAh 的电池从 0 充到 50%，并在 15 分钟内充到 100%。

据介绍，高通 Quick Charge 5 的性能较前代平台显著提升，充电效率比 Quick Charge 4 提升 70%，并且输出功率是 Quick Charge 1 的 10 倍 。该解决方案支持 2S 电池和 20V 功率输出。

Quick Charge 5 的充电速度是前代平台的 4 倍。除了支持极速充电，Quick Charge 5 还支持出色的安全特性——支持 12 档位的电压、电流和温度保护，如 25V 的 USB 输入过压保护和 30V 以上的外部充电功率控制。其运行温度也比 Quick Charge 4 低 10 摄氏度。Quick Charge 5 支持双充 / 三充技术、自适应输入电压、第四代最佳电压智能协商（INOV4）算法、Qualcomm Battery Saver 电池健康管理以及全新的 Qualcomm 适配器功率智能识别技术，上述技术将共同实现充电效率的最大化、增强安全性并帮助延长用户终端的电池寿命。

高通曾表示，Quick Charge 5 有望成为面向智能手机提供 100W 以上充电功率的首个商用快充平台。2020 年 8 月份，小米 10 至尊纪念版就兼容了高通 Quick Charge 5 技术。