爆料称三星 Galaxy S21 将取消 microSD 卡槽，一些市场会附赠充电器

IT之家1月2日消息 三星即将发布的 Galaxy S21 手机配置信息已经基本得到了曝光。近日一名推特爆料者 @rquandt 表示，S21 手机将不再搭载 micro SD 卡槽。除此之外，一些市场将包含充电器，另一些市场将不再随包装附赠充电器。

三星的 S 系列手机一直继承传统，配备 microSD 扩展卡槽。目前市面上在售的 Galaxy S20 手机配备 SIM+micro SD 混合卡槽，可以选择安装两个 SIM 卡或者一个 SIM 卡 + 一个 micro SD 卡。但是目前的旗舰安卓手机大都取消了 microSD 卡槽这个选项，因为其性能以及可靠性已经远远落后于手机内置的 UFS 闪存。

但是此前有外媒表示，三星 Galaxy S21 针对不同地区有着多种配置，一些国家和地区的 S21 手机依旧会保留 SIM+microSD 混合卡槽。IT之家此前报道，三星 S21 系列预计将跟随苹果，为了环保而不再附赠充电器。另一名爆料者也在推特中表示，三星在英国市场确定这么做，S21 手机将与苹果类似，只在包装盒中附赠 Type-C 数据线。

IT之家了解到，三星 Galaxy S21 系列将于 1 月 14 日正式亮相。新款手机将配备后置三摄，有着 S21、S21 + 两种尺寸，将搭载高通骁龙 888 芯片或 Exynos 2100 芯片。