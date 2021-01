Steam 公布 2020 年度游戏大奖：《荒野大镖客 救赎 2》获年度最佳游戏

Steam 今日公布了 2020 年度游戏大奖,共有十个奖项。R 星制作的《荒野大镖客 救赎 2》获得 “年度最佳游戏”、“杰出剧情游戏”。点击打开榜单详情:网页链接

2020 年度最佳游戏、杰出剧情游戏

Red Dead Redemption 2《荒野大镖客 救赎 2》。这款游戏设定为美国西部背景,主角亚瑟一行人必须在广袤的世界展开求生。颁奖词:也许是因为它沉浸式的游戏打法,又或许是因为它扣人心弦的故事情节、制作精良的角色、完美无瑕的设计或让人欲罢不能的多人游戏模式。无论是出于何种原因,2020 年的 “年度最佳游戏”大奖迅速成为了经典。这款游戏故事情节丰富无比。它像所有肥皂剧一样引人入胜,和优秀剧本一样精雕细琢。能让我们有所感触,干得漂亮!

2020 年度最佳 VR 游戏

Half-Life: Alyx《半衰期:爱莉克斯》。这款游戏由 Valve 开发,是一款 VR 独占动作冒险类游戏。玩家扮演爱莉克斯 · 凡斯,在废墟中与外星生物较量。颁奖词:年度最佳 VR 游戏可不仅仅是装扮成普通的现实。这款游戏提升了现实,并借由 VR 媒介的力量,突破着虚拟世界的边界。

2020 爱的付出奖

CS:GO《反恐精英:全球攻势》。这款游戏历史已经超过了 20 年,经久不衰,目前是 Steam 上同时在线人数最多游戏。颁奖词:此游戏推出已有一段时间,游戏团队早已过了创意成果呱呱坠地的阶段。但他们继续滋养和支持着他们的创意。即便过了这么多年,直到今天,游戏仍在不断推出新内容。

2020 独乐乐不如众乐乐奖

《糖豆人:终极淘汰赛》。这是一款是一款多人乱斗的闯关综艺游戏,这里可以亲身体验综艺闯关的刺激。颁奖词:有的游戏,您自己一个人玩时感觉完全不同。也许您需要有个朋友为您两肋插刀,也许您需要有个朋友被您刀插两肋。不管怎样,这款游戏能让您呼朋唤友,共享欢乐。

2020 最具创意游戏玩法奖

DEATH STRANDING《死亡搁浅》。游戏主角山姆 · 布里吉斯需要使用多种武器、道具、载具,在世界中完成货物派送等任务。颁奖词:这款游戏的设计者走在创意实验的最前线,为大家带来了奇思妙想、脑洞大开的惊喜。它欢畅心神、鼓舞思绪、娱乐大众的方式可谓是别具一格、前所未有。

2020 纵使手残仍大爱奖

Apex Legends《Apex 英雄》。游戏由 EA 发行,是一款免费的战术竞技游戏。颁奖词:这款游戏奖励意志力,拒绝玻璃心。这是我们爱过的最难的游戏。

2020 杰出视觉风格奖

Ori and the Will of the Wisps《精灵与萤火意志》。游戏风格充满了童话与异域色彩,是一款动作冒险类游戏,在 Windows 以及 Xbox 平台发行。颁奖词:视觉风格并不追求栩栩如生的图形保真度(虽然这本身是个崇高的目标)…… 它意味着整个游戏呈现一种独特的风格和观感。

2020 最佳原声音轨

DOOM Eternal《毁灭战士:永恒》。玩家扮演毁灭战士,在各个次元歼灭恶魔,制止人类最终的毁灭。颁奖词:这位默默无闻的英雄值得因其出色的配乐而获得认可。这就是 OST 之最!

2020 轻松惬意奖

The Sims 4《模拟人生 4》。该游戏由 EA 发行,玩家可以自由在城市中互动,改变风景和地形,选择多种职业。颁奖词:这款游戏是忙碌日子的解药。它打起来顺手,玩起来轻松,让您的烦恼通通烟消云散。这款游戏为您带来禅意时刻。

Steam 年度最佳游戏按照毛收入等客观指标排名,分为铂金、黄金等级别,并不公布游戏具体排名。