拼多多知乎账号被禁言 15 天，一度被永久禁言

1 月 5 日凌晨，知乎网页显示，由于违反知乎社区管理规定，拼多多知乎官方账号被禁言 15 天。而根据网友截图显示，该账号一度被永久禁言。

根据《知乎机构号入驻服务协议》，知乎机构号使用权仅属于初始申请入驻主体。帐号使用权禁止赠与、借用、租用、转让或售卖，违反约定会被处罚。

12 月 29 日凌晨，拼多多一位 23 岁女员工猝死。1 月 4 日，一张拼多多知乎官方留言的截图引发争议。

截图中，拼多多官方称：

1 月 4 日下午，拼多多回应了此事，承认员工猝死，并表示事发之后，公司同事一直陪伴家属，遵父母意愿，不对外发公告。但同时称从未发布过网传截图的 “官方回应”。

不过随后知乎官方微博表示，拼多多系知乎注册用户，其身份真实无误。知乎有严格的身份认证流程和机制。4 日 8 时 19 分 49 秒，拼多多发布了相关内容，8 时 20 分 17 秒，拼多多自行删除了上述回答。

对此拼多多表示，该内容系拼多多营销合作供应商员工用个人手机发布，该言论不代表任何拼多多官方态度，拼多多官方对该言论表示强烈反对。

拼多多表示，此事系公司对官方账号管控不严导致，公司向公众表示真诚歉意。

拼多多声明中事件具体情况如下：

（1）该内容系拼多多品牌营销合作公司员工 “李某某”编写发布。12 月 31 日，该员工参与了拼多多跨年晚会的内容运营等合作营销任务，用手机登陆了拼多多的知乎官方账户，并保持了登陆状态。

（2）今早 8 时 19 分，李某某在地铁上翻看新闻，想要发表一下自己的想法，于是用手机客户端进行了回复。回复后，李某某发现发布账户为此前登陆留存的机构账号，于是立即进行了删除处理。（从发布到删除，间隔不到 30 秒。）

（3）该内容旋即被网友截图传播，并被误认为是拼多多官方回复。对此，拼多多严正声明：李某某并非拼多多员工，也未获得任何授权，该行为系非合规授权使用拼多多官方账户发表个人言论，不代表拼多多官方态度。事发后，拼多多已经暂停与该供应商合作，修改密码回收账户，并将进一步追究相关人员责任。

（4）拼多多坚决反对李某某所发布的言论。对于该言论造成的负面影响，我们再次表示真诚的歉意，并将立刻对官方账户进行全面排查整改。