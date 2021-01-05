郭明錤：苹果拟在今年发布 AirTags 及其他新品





天风证券分析师郭明錤发布最新研究报告称，苹果公司计划在 2021 年发布市场期待已久的增强现实设备 AirTags 物品跟踪器以及其他新产品。

AirTags 预计将可帮助用户跟踪钥匙、钱包和背包等个人物品，并在用户与被标记物品分离时在苹果设备上向其发出通知。据去年外泄的截图显示，AirTags 将通过 “Find My”应用中一个新的 Items（物品）标签进行管理。

外界普遍认为，苹果公司正在研发增强现实耳机或眼镜，或两者都在开发，但郭明錤未做具体说明。iPhone 和 iPad 也都提供增强现实功能，因此关于这一点还不明朗。

他还表示，苹果公司计划在今年发布新款 AirPods、更多的 Apple Silicon Mac、以及其首批采用 Mini-LED 显示屏的设备。此前有传言称，配备 Mini-LED 显示屏的新款 12.9 英寸 iPad Pro 和多种 MacBook 机型将于 2021 年发布，这些设备将支持更丰富的颜色，对比度也会更高。

郭明錤此前表示，苹果公司计划在 2021 年发布重新设计后的 14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro 机型，这些机型将采用 Apple Silicon 和 Mini-LED 显示屏。他还在此前预测，搭载 Apple Silicon 和 Mini-LED 显示屏的新款 MacBook Air 将于 2022 年推出，但目前尚不清楚这款笔记本是否也将采用新的设计。

苹果公司已经宣布，该公司计划在大约两年内将整个 Mac 产品阵容转变为搭载 Apple Silicon 处理器，其他传言中将会推出的机型还包括重新设计后的 24 英寸 iMac 和类似 Mac Pro 的小型台式机等。