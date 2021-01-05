中国造车新势力成购物中心重要租客：两倍价格抢占黄金店面

▲ 小鹏汽车北京展厅

北京时间 1 月 5 日消息，据 CNBC 报道，中国电动汽车制造商们正在黄金零售区域投入大量资金，抢占购物中心店面。这股新趋势减轻了中国商业地产开发商的压力，后者仍在遭受新冠肺炎大流行的冲击。

房地产服务和投资管理公司仲量联行中国公司 (JLL China)零售地产部总监隗然 (Ellen Wei)称，中国电动汽车制造商想要吸引在购物中心购物的更年轻一代群体，不愿开设独立商店。

两倍租赁价格

隗然表示，这些电动汽车公司愿意在每平方米店面上支付的租赁价约为一家知名服装连锁店可能出价的两倍，这是因为他们明年的预算庞大、地面层黄金店面的需求高涨。她说，有家中国电动汽车品牌明年计划在 20 个中国城市开设 400 家店铺，但她拒绝披露这个客户的名字。

她指出，电动汽车制造商的信心正在增加，开始签署更长的一年期租约，其中包含再延长一年选项，而不是过去的仅仅 12 个月租约。

在汽车市场经过长期下滑，市场对电动汽车创业公司生存能力心存忧虑后，许多汽车制造商在过去几个月的交付量实现飙升。此外，创业公司小鹏汽车、理想汽车去年分别在美国上市融资逾 10 亿美元，而蔚来汽车股价在去年飙升了大约 1000%。

一些中国电动汽车制造商还在试水快闪店。“这种策略是有效的，因为人们最终还是想要一个实体店面来看车，”贝恩咨询合伙人曾伟民 (Raymond Tsang)表示，“你可能不需要一家功能齐全的 4S 店，因为这里没有服务需求，顾客只需要亲手摸一摸汽车来作出购买决定。”

开发商寻找新客户

与此同时，中国商业地产开发商正在寻找新客户来填补闲置的店面。疫情对商业造成了重大冲击，导致许多店面空置。在办公大厦，企业正在租赁办公桌，分散员工的办公空间。

这种新的租赁趋势既是一种疫情应对方式，也蕴含了新的增长机遇。眼下，开发商们正在想方设法在竞争激烈的地产市场实现差异化。

仲量联行的数据显示，尽管电动汽车公司的需求上涨，但是北京黄金零售地段店面的空置率和第三季度相比变化不大，为 8.7%。北京甲级写字楼的空置率达到更高的 13.9%，和前一个季度差不多。

其实，在新冠疫情暴发前，地产开发商所处的环境已经具有挑战性，办公大厦运营方开始寻求合作和新的租赁模式。