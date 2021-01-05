网友泪崩，虾米音乐宣布关停：一代人的音乐回忆落幕

今日上午，虾米音乐发布官方声明表示，由于业务调整，虾米音乐播放器业务将于 2021 年 2 月 5 日正式停止服务。

届时，虾米音乐 App 将从应用商店下架，所有音乐内容消费场景也将停止，账号资产处理、网页端音乐人提现服务将保留至 3 月 5 日 0 点。

2021 年 3 月 5 日 0 点后除网页端音乐人授权服务维持运营，其他运营均停止并关闭服务器，届时及以后将无法登录。

虾米已于 2021 年 1 月 5 日 10 点开启用户个人资料及资产处理通道。

针对用户关心的在虾米平台存储的音乐资料会否消失，购买的数字音乐专辑如何处理等问题，虾米音乐也给出了解决方案：

1. 开放虾米付费会员 / 虾币退款入口，从今天起到 3 月 4 日，用户可在虾米手机 App 端一「停服公告页」中申请退款。过程中有任何疑问，可通过手机 App 端一个人中心一意见反馈提交给我们的客服同事；

2. 在虾米音乐主页上，我们设置了歌单转移的具体方法，用户创建或收藏的歌单可以通过复制链接的形式，在其他音乐平台继续播放。已经付费购买的数字专辑，可以下载到本地电脑 / 手机中继续使用；

3. 此外，用户也可以通过静态网页、Excel 等形式导出歌单里的具体曲目，确保这些沉淀在虾米上的共同回忆不会消失。

以下为虾米音乐声明：

虾米音乐将关停的消息，让很多用户颇为不舍，一个能安安静静听歌的地方阵亡了。

在不少用户心里，虾米音乐身上拥有 “专业”、“小众”、“清新”等众多标签，可谓是相当一部分网友内心 “最隐秘的白月光”，主要原因在于虾米的音乐分类，有非常详尽的音乐风格列表，对发烧友来说非常友好。“太可惜了，即使单纯看音乐分类和专辑单曲 EP 等分类，至今也是虾米最专业。。。”

@日常迷信 cxh：你是我的五月天专属音乐 App 啊！ @柒月流火_：能安安静静听歌的地方也阵亡了 @忌廉溝蘇打：专辑贡献破一万了，这几年的心血白费了，再见吧 @强叔就是欧莱雅：虾米音乐还是停了。这对我的影响非常大。在唱片介绍及唱片发行具体时间的精确性上，所有的国内 app 跟虾米比起来就是屎！虾米音乐我爱你，不管你在或不在。那些在虾米工作和曾经在虾米工作的我的朋友们，我爱你们！ @啊土阿豆土豆：至少在我的心中还有个尚未崩坏的地方。现在连这个地方都没有了。谢谢虾米让五月天陪伴了一半人生。

据声明显示，虾米音乐团队在关停虾米音乐播放器业务的同时，将业务重点转向更多音乐商业场景服务，依托全新的 “音螺”商业合作平台持续创新。

企查查 App 显示，杭州阿里巴巴音乐科技有限公司曾于 2018 年申请注册音螺商标，目前多个商标状态为已注册。

虾米音乐 App 已经走过了 12 个年头，期间有辉煌也有低谷。如今要关停了，又一段的音乐回忆和互联网征程落幕，但雁过留痕，起码曾经用户们对其的评价极高，仍会抱有怀念。