昙花一现短视频 Quibi 将卖身 Roku：此前 17.5 亿美金只烧了 6 个月

据报道，知情人士透露，短视频公司 Quibi 将会卖身给 Roku，交易接近达成，未来 Quibi 的节目将会放入 Roku 内容库。Roku 是美国最受欢迎的流媒体播放器，正通过其广告支持的应用 Roku Channel 试图分羹内容领域。

Quibi 是近年来好莱坞最引人注目的创业公司，原计划为手机开发高端内容。每月交 5-8 美元，Quibi 客户就可以获得 175 部原创剧集，长视频会切割成 5 分钟 - 10 分钟短视频供用户观看。有些人生活很忙碌，还有些人只能在短时间内保持注意力，Quibi 希望以此策略获得他们的青睐，但也因此面临着与免费平台的竞争，比如 YouTube、TikTok，导致它很难争取到订阅用户。

疫情当道的 2020 年，Quibi 筹集了 17.5 亿美元在 4 月份正式发布，10 月下旬就宣布关闭，12 月 1 日正式结束运营，成为了流媒体大战中第一家牺牲品。

华尔街分析师大多认为，疫情并非野心勃勃的 Quibi 失败的罪魁祸首，真正的原因是 Quibi 的理念与经营模式出了问题。

随后，在创始人、电影大亨卡森伯格（katzenberg）的带领下，团队开始寻求出售剧集。出售过程相当复杂，因为平台上的视频并不归 Quibi 所有，Quibi 只是获得内容的授权，时间只有 7 年。换言之，如果买家收购 Quibi，得到的只是节目内容的授权，并不能拥有永久版权。正因如此，Quibi 和 Facebook 的谈判未能取得进展，和其它潜在买家也碰到同样的问题。

一些媒体巨头和公司仍在向 Quibi 投资，包括高盛。Quibi 在推出 App 时烧光了大部分现金，去年年末，Quibi 决定向投资方返还 3.5 亿美元。如果卡森伯格能够成功出售资产，返还金额将会更高一些。

各家短视频应用都已经开始为内容产品布局，Snap 拥有 Snapchat，它已经开始投资制作自己的内容。Facebook 推出了按需视频服务 Facebook Watch。Facebook 子公司 Instagram 已经向用户提供 IGTV Series，这是一个长视频平台。Roku 作为内容服务商，态度不同，它目前的重点仍然是获得授权内容，暂时无意制作原创内容，所以这桩交易的达成也算水到渠成。