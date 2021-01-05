压制骁龙 888 散热新设计，小米 11 首次采用纳米隔热材料

IT之家1月5日消息 今天除了小米 11 手机官方拆解视频公布，IT之家获悉，小米手机还科普表示，小米 11 不仅拥有 VC 液冷散热系统，更通过添加纳米隔热材料优化手机的热传导路径，让热传递更合理，高效散热的同时手感温和不烫手。

下面是文章内容：

小米 11 采用了目前最顶级的手机散热材料，不仅拥有大面积液冷 VC 均热板，屏幕、音腔、主板等主要发热区域还覆盖了大量石墨、铜箔、导热凝胶等组成立体散热系统。但此次小米 11 没有仅仅满足于这些散热堆料，更在散热路径的优化上更进一步，采用全新的隔热材料——纳米气凝胶。通过 “一疏一堵”的组合拳，让散热过程中的热传递更合理，高效散热的同时手感温和不烫手。

消费者普遍认为，手机散热只要简单的导热足够好就可以。其实手机的发热量是相对恒定、相对不可调整的，但热传递的路径是可以通过热设计进行优化。在手机内部，Z 轴的空间最短，X 轴空间较长，Y 轴空间最充裕，在轻薄手机上 Z 轴的空间更加局促。

如果只是无脑加速热传递，局部热量沿 Z 轴方向快速传递到手机表面，只会让手机摸起来更烫手，造成手机发热严重的错觉。削减甚至隔断 Z 轴空间的热传导能力，让局部元器件发热更多向 X 轴和 Y 轴的方向传导，就能做到迅速散热的同时，还兼顾触摸手感。

小米 11 尝试了全新的隔热材料纳米气凝胶，隔断了手机发热沿 Z 轴的传导通道，阻断了内部热源与手机表面之间的传递路径，这样就。并且阻隔的这部分热量，通过小米 11 内部的顶级立体散热系统在 X 轴和 Y 轴传导，这样既解决了局部发热的问题保证芯片的正常工作，又避免了局部的单点发热还没来得及均热，就过早被手掌感知。

来自羽绒服的灵感！纳米气凝胶是如何隔绝热量的？

寒冷的冬天如何有效保暖，大多数人第一时间会想到羽绒服。羽绒服内部结构蓬松，保留了大量空气间隙。因为空气的导热率低，厚厚的空气层维持了寒冬中人体表面的温度。

小米 11 所采用的纳米气凝胶类似于羽绒服的隔热原理，纳米气凝胶内部是以二氧化硅为主的有机分子骨架，可以将空气包裹在骨架的空腔中，空气含量高达 97% 以上，就像一个微型的羽绒服。空气层导热率极低，能够提供很好的隔热能力。而且轻薄的结构特性，也让纳米气凝胶拥有极佳的隔热性能的同时，也满足了手机轻薄的需求。

这种材料也曾在航天器、空间站上大量应用。为在太空中应对巨大的温差，维持太空舱内的温度，这种性能好且轻便的隔热材料成为了最佳选择。

纳米气凝胶的研发和尝试并不顺利。从最初的概念提出到论证检验，小米的工程师不断的探索、试验、失败，改进、再试验，最终成功突破技术难关。小米 11 的立体散热系统配合纳米气凝胶 “一疏一堵”的独特散热方案，可以让用户无论是游戏还是视频，都能安心使用无需担心发热问题。