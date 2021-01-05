小米 11 手机 MIUI 12.5 开发版内测推送：支持虚拟 A/B 分区不关机更新

IT之家 1 月 5 日消息 从昨天开始，此前申请开发版内测的小米 11 手机开始推送 MIUI 12.5 系统更新，根据此前的评测文章，搭载了 MIUI 12.5 系统，小米 11 才是完美体。

IT之家获悉，MIUI 12.5 在系统方面支持安卓手势Turbo，极速响应；算力升级，不同手机更流畅；带来了系统动画设计，全新光锥动效架构；系统声音设计，百种环球生物之声；新增雪山超级壁纸；隐私保护新增剪切板隐私保护，模糊定位，全面启用沙盒机制；笔记新增思维笔记、涂鸦、涂鸦快速绘图；新增MIUI+，手机电脑之间协作无间；自由窗口，下拉小窗，迷你小窗，小窗胶囊等；小米健康新增手机摄像头检测心率；桌面新增应用下载、卸载应用等多种效果动画；支持全能投屏，自适应电视屏幕比例；小米云服务新增密码管家、共享设置位置查找、关机前自动定位等等。

IT之家获悉，小米 11 系统更新进度条可以实现在开机界面直接完成，进度条走完，重启后可直接进入新系统使用，避免了漫长的关机状态加载。小米11采用了安卓 virtual A/B 分区机制，实现无缝更新效果，提升更新稳定性，避免因 OTA 更新过程中出现异常造成手机变砖等问题。

Android 具有两种更新机制：A / B（无缝）更新和非 A / B 更新。为了降低代码复杂性并增强可更新性，Android 11 统一了这两种机制。新的更新机制虚拟 A / B 通过在不降低存储成本的情况下对所有设备进行无缝更新来结合两个前辈的优势。

虚拟 A / B 更新与 A / B 更新一样是无缝的。虚拟 A / B 更新可最大程度地减少设备离线和不可用的时间。

虚拟 A / B 更新可以回滚。如果新操作系统无法启动，则设备会自动回滚到以前的版本。

虚拟 A / B 更新通过仅复制引导加载程序使用的分区来使用最少的额外空间。其他可更新分区已快照。

参考链接：https://source.android.google.cn/devices/tech/ota/virtual_ab

从本质上讲，传统 A/B 分区会将基本文件放入设备上的 “分区”中。安装更新后，设备将更新分区 B 中的文件，同时将手机留在分区 A 中。可以将不活动的分区 B 更新为 Android 下一版本，直到用户重新启动并且设备从插槽 A 切换到分区 B 为止 ，将其保留在较新版本的 Android 上。

如下图所示：

这有什么好处呢？一方面，它使更新过程几乎完全在后台进行。你可以在安装更新的同时继续使用手机，而实际应用更新只需要一些时间，就像正常重启一样。如果你的手机经常更新，则此功能（称为无缝更新）可以节省大量时间。

最重要的是，如果偶然有更新损坏且无法安装，则 Android 中的 A/B 分区可以为你提供保护。在这种情况下，只会影响非活动分区（“分区 B”），因此你可以继续正常使用手机。

对于 Android 用户而言，无缝更新是巨大的胜利，仅牺牲一点存储容量。尽管如此，这种存储空间策略仍然不被一些公司接受。比如三星，这将占用设备最多 3GB 的额外存储空间。

随着 Android 11 设备采用强制 A/B 分区性，无缝更新也可能会变得越来越普遍。反过来，这也可能会帮助 Android 用户更频繁地更新设备，因为所花费的时间将更少。