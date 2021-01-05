魅族 Lipro 健康照明系列发布：搭载如然之光光源，售价 49 元 - 999 元

IT之家 1 月 5 日消息 今天下午魅族召开了魅族 Lipro 智能家居新品发布会，发布了一系列健康照明系列产品。

魅族称，魅族 Lipro 健康照明更加注重家居产品使用体验的本源。Lipro 首席产品经理 J.Wong（黄章）曾经说过：市面上真正好的智能家居太少了，用户选择成本太高，我们要去做出自己愿意放在家里使用的好产品。

魅族还称，现代照明存在很多不可见隐患，如光谱缺失，频闪严重，色准较差，蓝光危害等。大部分时间暴露在灯光下的我们，更需要充足柔和的高质量光源，去营造一个舒适的用眼环境。

魅族 Lipro 健康照明全系列搭载如然之光光源：

① 如然之光使用紫光激发，从源头上减少了蓝光危害；

②使用超原色荧光粉，拥有更高的光谱连续性和显色性；

③ 光源成本要比主流 LED 高出 35 倍，不惜成本，只为让光变得更自然。

魅族称，如然之光光源臻选自然光谱、博物馆级健康光、Ra97 高色彩还原、RGO 舒适低蓝光和无可见频闪，是更接近自然光的光源。

IT之家了解到，魅族 Lipro 健康照明灯具采用了 Sculpture lines 设计语言，魅族称其具备雕塑感的线条，简洁紧凑，用最少的线条表达出最多的内容。

此外，后续魅族将针对照明体验，配套推出「Lipro 照明设计服务」。面向家居场景与商业场景，给出定制的一对一解决方案。

魅族 Lipro 健康照明系列产品包括 LED 筒灯、LED 橱柜灯、LED 灯带、 LED 灯泡、 LED 地脚灯等产品、LED 智能吸顶灯、无极调光面板等产品。售价方面，LED 筒灯 299 元起，LED 橱柜灯有线版 199 元起 / 无线版 269 元起，LED 灯带 999 元（五米标准装），LED 灯泡 49 元起，LED 地脚灯 99 元，驱动电源 249 元，其中智能吸顶灯、无极调光面板将于今年 Q1 上市。