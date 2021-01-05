奥林巴斯相机业务出售完成，OM Digital Solutions 接盘

IT之家 1 月 5 日消息 根据奥林巴斯官方的消息，2021 年 1 月 1 日，奥林巴斯株式会社根据 2020 年 9 月 30 日与日本产业合作伙伴株式会社签订的奥林巴斯映像事业转让合同，完成了转让程序。转让完毕后，今后将由 OM Digital Solutions Corporation继承奥林巴斯映像事业。

IT之家了解到，有关映像产品的销售统筹与研究开发部门将依次转移到OM Digital Solutions总部所在地。OM Digital Solutions的映像产品继续保留在越南同奈省工厂生产。原由奥林巴斯生产销售的映像产品，今后将由OM Digital Solutions 提供顾客支持。

奥林巴斯代表执行官、总裁兼首席执行官竹内康雄表示，自1936年奥林巴斯首款照相机‘Semi-OlympusⅠ’发布后，在多重意义上，映像事业始终是奥林巴斯的主力事业。我们相信，映像事业转至OM Digital Solutions旗下后，今后也必将会继续发展壮大。而奥林巴斯转让映像事业后，将专注于医疗事业和科学事业的经营，以全球医疗技术公司的新面貌，以‘实现世界人们的健康、安心和幸福生活’为己任，为世界各国顾客提供产品与服务。”