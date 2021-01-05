德银预计特斯拉今年有望交付 80 万辆电动汽车，营收 460 亿美元

1 月 5 日消息，据国外媒体报道，电动汽车厂商特斯拉，已经公布了 2020 年全年的产量和交付量，虽然未能实现 50 万辆的交付量目标，但也已非常接近，产量也超过了 50 万辆，产量交付量同比均有明显增加。

2020 年电动汽车的交付量接近 50 万辆，外界对特斯拉在 2021 年的表现也有了更高的期待，尤其是特斯拉上海超级工厂已开始生产跨界运动型多用途电动汽车 Model Y、柏林超级工厂也计划在今年开始生产。

对于特斯拉今年电动汽车的交付量，德银在一份报告中给出了最新的预期，他们预计今年有望达到 80 万辆，较此前预计的 77.5 万辆调高了 2.5 万辆。

预计特斯拉今年交付 80 万辆电动汽车，也就意味着特斯拉今年的营收会有明显提升，在预计交付 80 万辆的情况下，德银预计特斯拉今年的营收将达到 460 亿美元。

上调特斯拉今年电动汽车的交付量预期，德银也上调了特斯拉股票的目标价，由此前的 500 美元上调到了 705 美元。

德银预计特斯拉今年有望交付 80 万辆电动汽车，也就意味着交付量有望同比增长 60%。特斯拉公布的数据显示，他们在 2020 年共生产 50.9737 万辆电动汽车，向消费者交付 49.955 万辆，不过交付量是相对保守的数字，最终可能会有 0.5% 甚至更高的偏差。