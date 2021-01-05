小米 10i 发布：搭载骁龙 750G、120Hz 屏、1 亿像素摄像头

IT之家 1 月 5 日消息 小米今天在印度发布了小米 10i 新机，借鉴了 RedmiNote 9 Pro 5G 的设计和规格，但小米 10i 会作为印度制造计划的一部分在印度制造。

小米 10i 搭载了三星的 10800 万像素 ISOCELL HM2 主传感器，旁边是 800 万像素超广角模块和两个 200 万像素传感器，用于微距拍摄和人像拍摄。

正面搭载了 6.67 英寸的 LCD 屏，采用 FHD + 分辨率，支持自适应 120Hz 刷新率，符合 HDR10 + 标准，并通过 Widevine L1 认证，满足高清流媒体需求，有一个 1600 万像素的自拍摄像头藏在顶部的小打孔中。

小米 10i 采用了支持 5G 的骁龙 750G 芯片组，同时配备 6/8GB 内存和 64/128GB 存储空间。电池容量为 4,820 mAh，支持 33W 快速充电，包装盒内附带充电器。其它配置包括立体声扬声器、耳机插孔、侧置指纹和红外线遥控。

IT之家了解到，小米 10i 有太平洋日出、午夜黑和大西洋蓝三种配色，6/128GB 的零售价为 21,999 印度卢比（约 1941 元），8/128GB 为 23,999 印度卢比（约 2118 元）。入门级 6/64GB 版本稍后将以 20,999 印度卢比（约 1823 元）的价格推出，小米 10i 的首次销售定于 1 月 8 日。