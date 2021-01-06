华硕发布 ProArt PA278CV 专业显示器，支持 Type-C 一线连

IT之家1月6日消息 华硕近日发布了 ProArt PA278CV 专业显示器。该显示器采用 27 英寸 IPS 面板，分辨率 2560×1440 刷新率 75Hz，色域覆盖 100% sRGB、100% Rec.709，最大亮度可达 350cd/m2，响应时间 5ms。为了满足专业用户需求，色准达到了ΔE < 2。显示器经过了原厂校色并取得了 Calman 色彩认证。

华硕 ProArt 创艺国度系列专业显示器，支持快速使用控制按钮切换色域，十分便捷。同时具有阅读模式、暗房模式以及快速渲染模式。

为了满足设计师的需求，此款显示器支持华硕 ProArt Palette 功能，可通过直观的屏幕菜单轻松存取色调、色温和伽马调整等各式参数，并且可将设置存在显示器中便于快速取用。

华硕 ProArt PA278CV 显示器支持 Type-C、HDMI、DP 多种输入接口，同时具有 USB-Hub 功能，有着 4 个 USB 3.1 接口以及 3.5mm 耳机口。除此之外，显示器自带两个 2W 音箱。显示器 Type-C 接口支持最高 65W 输入功率，支持一线连功能，

该产品支持 QuickFit 一键排版功能，直接在屏幕上呈现 A4、B5 以及标尺、网格图，方便设计师预览真实打印效果。

为了保护视力，此款显示器有着过滤蓝光功能，提供四种蓝光滤镜设置，并通过了德国莱茵认证；同时不闪屏技术可以避免有害频闪，提高观看舒适度。

IT之家了解到，华硕 ProArt PA278CV 显示器目前未在国内发售，同系列 4K 分辨率版本 PA279CV 目前售价 2899 元。