外媒：华硕显卡和主板开始涨价

IT之家 1 月 5 日消息 根据外媒 VideoCardz 的消息，华硕正式宣布将提高显卡和主板的价格，立即生效。华硕表示，由于零部件、物流和运营成本的增加，价格进行了调整。华硕营销经理称，已与合作伙伴密切合作，将增幅降至最低。

外媒表示，部分零售商已经采用了新的定价，例如，在新蛋上，水冷版 Radeon RX 6800 XT ROG STRIX LC 的价格从 899.99 美元上涨到 1079.99 美元。

以下是华硕商店中的新定价：

ROG-STRIX-RTX3090-O24G-WHITE: 2109 .99 美元

ROG-STRIX-RTX3090-O24G-GAMING: 1979 .99 美元

RTX3090-24G-EK: 2014 .99 美元

TUF-RTX3090-O24G-GAMING: 1839 .99 美元

ROG-STRIX-RTX3080-O10G-WHITE: 1049 .99 美元

ROG-STRIX-RTX3080-O10G-GAMING: $ 929.99

RTX3080-10G-EK: $ 999.99

TUF-RTX3080-O10G-GAMING: $ 859.99

ROG-STRIX-RTX3070-O8G-WHITE: $ 779.99

ROG-STRIX-RTX3070-O8G-GAMING: $ 699.99

RTX3070-8G-EK: $ 729.99

TUF-RTX3070-O8G-GAMING: $ 649.99

KO-RTX3070-O8G-GAMING: $ 639.99

DUAL-RTX3070-O8G: $ 599.99

ROG-STRIX-RTX3060TI-O8G-GAMING: $ 599.99

TUF-RTX3060TI-O8G-GAMING: $ 529.99

KO-RTX3060TI-O8G-GAMING: $ 519.99

DUAL-RTX3060TI-O8G: $ 499.99

IT之家了解到，华硕暂未在大陆宣布涨价事宜，暂不清楚其他硬件厂商是否也会同步涨价。

