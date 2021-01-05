首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 数码之家>电脑硬件

外媒：华硕显卡和主板开始涨价

2021/1/5 18:05:27 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
评论：

IT之家 1 月 5 日消息 根据外媒 VideoCardz 的消息，华硕正式宣布将提高显卡和主板的价格，立即生效。华硕表示，由于零部件、物流和运营成本的增加，价格进行了调整。华硕营销经理称，已与合作伙伴密切合作，将增幅降至最低。

外媒表示，部分零售商已经采用了新的定价，例如，在新蛋上，水冷版 Radeon RX 6800 XT ROG STRIX LC 的价格从 899.99 美元上涨到 1079.99 美元。

以下是华硕商店中的新定价：

  • ROG-STRIX-RTX3090-O24G-WHITE: 2109 .99 美元

  • ROG-STRIX-RTX3090-O24G-GAMING: 1979 .99 美元

  • RTX3090-24G-EK: 2014 .99 美元

  • TUF-RTX3090-O24G-GAMING: 1839 .99 美元

  • ROG-STRIX-RTX3080-O10G-WHITE: 1049 .99 美元

  • ROG-STRIX-RTX3080-O10G-GAMING: $ 929.99

  • RTX3080-10G-EK: $ 999.99

  • TUF-RTX3080-O10G-GAMING: $ 859.99

  • ROG-STRIX-RTX3070-O8G-WHITE: $ 779.99

  • ROG-STRIX-RTX3070-O8G-GAMING: $ 699.99

  • RTX3070-8G-EK: $ 729.99

  • TUF-RTX3070-O8G-GAMING: $ 649.99

  • KO-RTX3070-O8G-GAMING: $ 639.99

  • DUAL-RTX3070-O8G: $ 599.99

  • ROG-STRIX-RTX3060TI-O8G-GAMING: $ 599.99

  • TUF-RTX3060TI-O8G-GAMING: $ 529.99

  • KO-RTX3060TI-O8G-GAMING: $ 519.99

  • DUAL-RTX3060TI-O8G: $ 499.99

IT之家了解到，华硕暂未在大陆宣布涨价事宜，暂不清楚其他硬件厂商是否也会同步涨价。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：华硕显卡主板

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用