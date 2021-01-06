揭开太阳系中最大峡谷的神秘面纱

北京时间 1 月 6 日消息，据国外媒体报道，在大峡谷上方的 1.4 亿公里外，一道更大更长的深渊在火星表面切开一个大口子。这个深邃宽阔的峡谷有一个名字，叫 “水手号峡谷”。“水手号峡谷”沿着火星赤道延伸，长约 4000 公里，几乎是火星周长的四分之一。峡谷的宽度大约是地球大峡谷宽度的十倍，深度是大峡谷的三倍左右。这也是太阳系内最大最长也最为神秘的峡谷。

▲ 火星最大峡谷水手号峡谷部分区域的近距离照片。水手号峡谷也是太阳系内最大最长的峡谷。

自 2006 年以来，亚利桑那大学的科学家一直在使用火星勘测轨道飞行器上的超高分辨率摄像机 “HiRISE”，对火星上这个极为奇特的地貌进行近距离拍摄。虽然 HiRISE 拍摄到了不少 “水手号峡谷”的照片，有些尤其令人叹为观止——比如下面的这张于 2020 年 12 月 26 日发布在 HiRISE 网站上的照片，但科学家仍然不太清楚如此巨大的峡谷群究竟是如何形成的。

▲ 提托努利林峡谷（水手号峡谷的一部分）布满沉积物形成的斜纹路，或可据此推测出古老的冰冻和融化周期。

和地球上的大峡谷不同的是，“水手号峡谷”可能并非由几十亿年的流水冲击形成。火星上的气候过于炎热和干燥，无法形成足够庞大的河流在火星表面蚀刻出一道巨大的口子。但是，欧洲航天局的研究人员称，有证据表明，几百万年前，流水可能加深了峡谷上已有的裂痕。

欧洲航天局表示，数十亿年前，峡谷大部分区域的形成，与附近的塔尔西斯火山群的最初隆起有关。当岩浆在这些巨型火山（包括太阳系中最大的火山奥林帕斯山）底下涌动时，火星表面会更加容易拉长、裂开，最后坍塌形成山谷，从而造就了我们今天看到的 “水手号峡谷”。

有证据表明，之后的滑坡、岩浆流乃至一些古老的河流，可能在漫长的时间里，进一步加深了峡谷的持续侵蚀。对高清照片的深入分析或许可以帮助我们破解太阳系内最大最长峡谷的起源之谜。