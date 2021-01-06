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一加 Nord 开始推送氧 OS 11 公测版更新

2021/1/6 13:50:32 来源：IT之家 作者：姜戈/实习 责编：姜戈/实习
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IT之家1月6日消息 上周六，一加官方宣布，将为一加 6 及之后的机型提供氧 OS 11 更新。

据外媒 Neowin 报道，一加 Nord 昨日已经开始推送氧 OS 11 的第一个公测版本，系统升级到了 Android 11，带来了全新的 UI 设计，提供了更多的桌面时钟样式，并为夜间模式添加了快捷按钮。

一加 Nord 是继一加 8 和一加 8T 之后第三款升级到 Android 11 的设备。未来，将会有更多的一加手机升级到氧 OS 11 系统，但一加官方并没有提供具体的更新时间表。

IT之家曾报道，一加 7 和一加 7T 在适配 Android 11 时，遇到了数据解密失败问题。一加官方表示将与高通密切合作，已经开始进行内部测试，预计不久将发布一加 7 和一加 7T 的第一个氧 OS 11 公测版。

对于一加 6/6T 和一加 Nord 10 5G/100 的用户，一加官方表示还请耐心等待。

主要更新内容如下：

系统

  • 更新到 Android11 版本。

  • 全新的 UI 视觉设计通过各种细节优化为用户带来更舒适的体验。

  • 优化某些第三方应用程序的稳定性并改善用户体验。

显示

  • 新添加的 Insight 时钟风格，与帕森斯设计学院联合创作。

  • 添加了 Canvas 功能，可根据手机上的锁屏照片自动绘制线框图片。

  • 添加了 10 种新时钟样式。

夜间模式

  • 添加了“黑暗模式”的快捷键，下拉快速设置以启用。

  • 支持自动打开夜间模式和自定义时间范围。

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关键词：一加

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