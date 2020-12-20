首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 数码之家>奇趣电子

刘作虎确认一加正在开发智能手表，有望搭载 Wear OS

2020/12/20 9:12:12 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
评论：

IT之家12月20日消息 据外媒 9to5Google 消息，刘作虎在 Input 的采访中证实正在开发智能手表产品。并表示一加正在与谷歌合作，改进 Wear OS 与 Android 手机和 Android 电视的互动性。

除了智能手机之外，一加目前已推出 OnePlus Buds 耳机、OnePlus TV 智能电视等其它产品，提供多样化的产品组合。今年早些时候，一款名为 “OnePlus Watch”的设备现身印度尼西亚 IMDA 认证网站，型号为 W301GB，拉开一加智能手表的序幕。

此外，消息人士 Max J. 透露，一加已经推迟了 OnePlus Watch 的上市时间，并且他没有给我们一个新的日期，让我们对这款智能手表何时上市一无所知。目前并不清楚该智能手表推迟的背后原因，但据爆料者称，推迟背后的原因可能是 “生产或软件开发的一些复杂问题”。

IT之家了解到，谷歌在 2014 年推出了智能手表操作系统 Android Wear，在 2018 年将其更名为 Wear OS。Wear OS 是专为可穿戴智能设备设计的一个 Android 分支版本。相比于国内深度定制化 Android 版本，Wear OS 更加适合国外用户的操作习惯，支持数字助理、传感器等功能。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：刘作虎一加

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用