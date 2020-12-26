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一加 9 原型机上架 “美国闲鱼”：全球首款 “上市”的骁龙 888 机型

2020/12/26 13:00:56 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 12 月 26 日消息 数码博主 @数码闲聊站 发现，今日早些时候，一位爆料者（此前曾多次爆料该机信息）将他手中的一加 9 5G 工程机挂到了 eBay 上，定价 3000 美元，约合人民币 19622 元。截至发稿时该平台已将其下架。

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通过介绍来看，该机型号为 LE2117，搭载了高通骁龙 888 芯片，提供 8GB 运存和 128GB 机身存储，屏幕约有 6.6 英寸。

此外，据悉一加 9 将配备 4500mAh 电池，相比一加 8 上的 4300mAh 更大，普通版一加 9 还将配备该公司在一加 8T 上推出的 65W 快速充电解决方案。一加 9 还将支持 30W 无线充电（此前只有 Pro 才支持）以及反向无线充电。

IT之家了解到，过去的爆料还显示，一加 9 和一加 9 Pro 都将配备徕卡品牌的摄像头。本周早些时候，一加 9 相机规格被传出，显示该设备将配备 5000 万像素主摄像头、2000 万像素超广角镜头和 1200 万像素长焦摄像头，这两款设备也有望搭载全新的骁龙 888 芯片组。同时，有新的报道称，一加 9 Lite 将搭载骁龙 865 芯片组，支持 65W 快充。

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关键词：美国一加

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