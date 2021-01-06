分析师称德克萨斯与柏林工厂将是特斯拉今年提升全球交付量关键

据报道，Loup Ventures 分析师基恩 · 蒙斯特（Gene Munster）和大卫 · 斯托克曼（David Stokman）表示，特斯拉德克萨斯超级工厂和柏林超级工厂可能是其在 2021 年提升车辆交付需求的关键。此前特斯拉报告称，今年第四季度中，该公司一共交付了 180570 辆汽车，2020 全年交付量达到了 499550 辆，超过华尔街分析师预期，距离公司 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）定下的 50 万辆的目标只差 450 辆。

Loup Ventures 报告称，2020 年 12 月，特斯拉交付量同比增长 61%，相比之下，2020 年 9 月交付量涨幅为 44%，而 2019 年 12 月时交付量涨幅为 23%。在该公司交付的所有汽车中，Model 3 和 Model Y 这两款车型占据了总量的 89%，凸显了这两款车型对该公司扩张计划的重要性。

这家风险投资机构认为，2020 年第四季度中，特斯拉的生产和交付报告显示，市场对该公司纯电动汽车的需求正在 “迅速提升”。为了满足消费者日益增长的需求，2021 年中，特斯拉位于德国柏林和美国德克萨斯州的超级工厂将发挥至关重要的作用。当前，这两座工厂均在建设过程之中。

特斯拉预计，上述两座工厂的建设都将在 2021 年内完成，之后新工厂将投产，正式开始生产车辆。在新的一年中，Model Y 车型的产能将成为特斯拉最先需要解决的问题。

下个月，特斯拉或将取得柏林超级工厂建设的最终许可批准，在获得许可之后，特斯拉将进一步加速该工厂的建设，在投产之后，柏林超级工厂将发挥重要作用。此外，正在建设中的德克萨斯州新工厂将成为特斯拉迄今为止规模最大的一座工厂，目前其建设速度令人印象深刻。

Loup Ventures 在最近一份报告中表示：“虽然生产道路可能会充满坎坷，给特斯拉带来了一些风险。但我们的观点并未改变，特斯拉最有可能在未来 10 年中，在全球电动汽车市场上获得领先的份额。”

另外，最新的研究报告显示，特斯拉上海工厂的周产能已经达到 8000 辆。此前，特斯拉上海超级工厂为自己设定了一个较高的 2021 年生产目标，即全年生产 55 万辆汽车，包括 30 万辆 Model 3 轿车和 25 万辆 Model Y 跨界车。

目前，上海超级工厂的周产能包括 5000 辆 Model 3 和 3000 辆 Model Y。报告指出，如果上海工厂保持当前的产能，那么 2021 年全年，该工厂将能够生产 52.3 万辆汽车，其中包括 27.8 万辆 Model 3 和 24.5 万辆 Model Y。有消息称，在上海工厂今年所生产的所有车辆中，大约有 10 万辆将被出口至其他国家。

2020 年中，特斯拉上海工厂的产量和交付量均创下历史记录，如果该工厂能够实现其 2021 年目标，那么它将稳稳超越 2020 年的记录。

兴业证券预测，今年特斯拉可能在中国销售出 18 万辆 Model 3 以及 24.5 万辆 Model Y。1 月 1 日，特斯拉正式开始销售国产版 Model Y，且起售价远低于此前预期的价格，新车上市之后引发了消费者极大的兴趣。