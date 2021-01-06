特斯拉柏林超级工厂有望在 2 月获得最终建设许可，目标将来每周生产 1 万辆 Model Y

1 月 5 日消息，据国外媒体报道，作为特斯拉的第四座超级工厂，特斯拉柏林超级工厂可能在下个月获得最终建设许可。

特斯拉柏林超级工厂是该公司的第四座超级工厂，另外三座分别是位于上海的超级工厂、位于内华达州的超级电池工厂，以及位于纽约水牛城的超级工厂。

该工厂位于 GVZ Berlin-Ost Freienbrink 工业园区附近，从去年开始建设，并将在 2021 年建成投产，第一阶段的重点是生产 Model Y，目标是每周生产 10000 辆。

据悉，该工厂已经获得了几个特定建设阶段的初步许可，目前正在建设中。不过，外媒此前报道称，该公司还没有获得环保方面的全面批准，只是利用初步许可来加快项目的完成。

去年 9 月份，勃兰登堡经济部长约尔格 · 施泰因巴赫（Jorg Steinbach）曾表示，他预计柏林超级工厂的全面环保审批将在 2020 年底前完成。

此外，外媒曾报道称，如果没有延误和不可预见的障碍，特斯拉将在 2020 年年底前获得最终的建设许可。

如今看来，特斯拉并没有在 2020 年年底前获得最终的建设许可，因为该公司清除柏林超级工厂所在地更多树木的计划遭到当地环保人士的反对。

具体经过是这样的。去年 9 月份，特斯拉提交了清除柏林超级工厂所在地更多树木的请求。去年 12 月初，该公司获得许可，可在柏林超级工厂所在地开始第二阶段的森林砍伐。

外媒也指出，勃兰登堡州环境局已经批准特斯拉在清理了另外 82.8 公顷的树木之后，可为柏林超级工厂的油漆车间安装机器。

然而，这些计划遭到了两个勃兰登堡环境协会——绿色联盟（Green League）和自然保护联盟（Nature Conservation Union）的反对。为此，这两个环保组织对下级法院允许特斯拉进一步砍伐森林的决定提出了上诉。

去年 12 月份，德国一家法院命令特斯拉暂停对其拟建的柏林超级工厂所在地的森林进行清理。法院做出的最新裁决意味着，尽管有所限制，但特斯拉可以继续在柏林南部的 Grünheide 启动计划中的超级工厂建设。

后来，德国一家法院又裁定，特斯拉可以对森林进行部分清理，以推进其位于德国柏林附近的超级工厂的建设。因此，特斯拉才得以继续建设其柏林超级工厂。

如今，外媒报道称，特斯拉柏林超级工厂的最终建设许可批准可能会在下个月宣布，这将有助于该公司实现工厂投产的目标。

外媒称，今年，特斯拉的柏林超级工厂预计将完成初步建设，并开始汽车生产活动。