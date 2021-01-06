研究机构预计全球今年生产近 5 亿部 5G 手机，苹果 iPhone 继续占据主导地位

1 月 6 日消息，据国外媒体报道，由于芯片等方面的原因，苹果进入 5G 智能手机市场较三星、华为等厂商要晚，在去年 10 月份才推出支持 5G 网络连接的 iPhone 12 系列。

虽然苹果进入 5G 智能手机市场还不到一个季度，但得益于强大的品牌影响力和用户群体，iPhone 12 在推出之后需求强劲，研究机构预计已在 2020 年的 5G 智能手机市场占据主导地位，今年仍将继续主导 5G 智能手机市场。

从研究机构的预计来看，2020 年全球生产了近 2.4 亿部 5G 智能手机，占全球智能手机产量的 19%，iPhone 生产 1.99 亿部，在 5G 智能手机市场的份额为 31%，略高于华为的 30%，遥遥领先包括三星在内的其他厂商。

而随着 5G 网络等基础设施覆盖范围的扩大，更多入门级和中端 5G 处理器的推出，会有更多的 5G 智能手机手机推出，预计今年产量将接近 5 亿部，在智能手机产量中所占的比例，也将由 2020 年的 19% 提升到 37%。

作为高端智能手机市场霸主的苹果，今年也将继续主导全球 5G 智能手机市场，研究机构预计份额将达到 35%，较 2020 年还会提升 4 个百分点。