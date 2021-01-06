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iPhone 12 需求强劲助攻，富士康母公司四季度营收接近 720 亿美元

2021/1/6 15:16:23 来源：TechWeb 作者：海蓝 责编：远洋
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1 月 6 日消息，据国外媒体报道，苹果支持 5G 网络连接的 iPhone 12 系列智能手机，虽然推出的时间较此前几年要晚一些，但在上市之后，市场需求强劲，产业链消息称苹果已经向供应商下达了今年上半年的 iPhone 生产订单，要求生产 9500 万到 9600 万部，主要是 iPhone 12，同比提升 30%。

iPhone 12 系列上市后市场需求强劲，也就意味着供应商需要为苹果组装更多的这一系列智能手机，以满足消费者的需求，代工商的业绩也会因此而大幅提升。

iPhone 12 是由富士康组装，在大量组装订单的推动下，富士康母公司鸿海科技集团去年四季度的营收也大幅增长，并超出了预期。

从鸿海科技集团在官网公布的月度营收来看，从 iPhone 12 推出的 10 月份开始，他们的营收就大幅增加，当月就由前一个月的 4663.63 亿新台币，增加到了 6125.54 亿新台币，环比增长 31.25%，同比增长 2.8%。

而在随后两个月，鸿海的营收还在继续增加，11 月份增至 6813.75 亿，环比增长 11.24%，同比增长 13.06%；12 月份增至 7137.8 亿，环比增长 4.76%，同比增长 32.3%。

10 月份到 12 月份，鸿海累计营收 20077.09 亿新台币，折合约 717.35 亿美元，超出了预期的 648 亿美元，增幅也超出了预期。

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关键词：富士康

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