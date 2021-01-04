富士康拟投资拜腾汽车 2 亿美元，后者此前宣布将延长停工停产期 6 个月

IT之家 1 月 4 日消息 彭博社报道，据知情人士透露，苹果公司供应商富士康科技集团正在洽谈投资陷入困境的中国电动车初创企业拜腾，这笔交易可能标志着这家 iPhone 组装商在汽车制造业务上的一次大赌注。

其中一位知情人士表示，富士康的主要上市部门是鸿海精密工业股份有限公司，计划投资约 2 亿美元，两家公司的目标是在 2022 年第一季度开始大规模生产拜腾 M-Byte。该人士表示，有关该协议的公告最早可能会在周一发布。

拜腾几年前就推出了 M-Byte 概念车，一直未能正式投产。另一位人士表示，总部位于台湾的富士康也在与其他中国电动车制造商就潜在合作进行商谈。

富士康代表没有立即回应置评请求。拜腾拒绝置评。

IT之家了解到，科技公司正越来越多地投入资金开发下一代汽车，包括全电动汽车以及与之配套的智能技术，如自动驾驶和车与车之间的通信系统。富士康是苹果最重要的一个生产合作伙伴，据报道，苹果正在考虑开发自己的自动驾驶汽车。富士康也在寻求实现业务的多元化，因为该公司一半的收入都依赖于苹果。

《中国青年报》此前消息称，拜腾于 12 月 31 日发布 “中国区停工停产延期通知书”内部邮件称，在经历 6 个月停工停产后，中国区（不含香港）所有公司目前仍不具备复工复产的条件，经研究决定，自 2021 年 1 月 1 日起，将延长停工停产期 6 个月，至 2021 年 6 月 30 日止。《中国青年报》援引接近拜腾的知情人士透露，“融资没到位”是导致拜腾停工停产的主要原因。