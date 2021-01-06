683 亿美元，加密货币周一创单日交易量最高纪录

1 月 6 日消息，英国研究公司 CryptoCompare 公布最新统计数据显示，主要加密货币交易所的交易量周一创下高达 683 亿美元的单日最高纪录，这要归功于近期比特币价格飙升带来的交易狂潮。

比特币价格上周日创下 3.48 万美元的历史新高，延续了 2020 年的涨势，当时随着更多美国投资者涌入市场，比特币价格上涨了四倍多。周一，在高杠杆期货市场的波动中，比特币价格大幅下跌，但随后出现了反弹。

比特币价格在去年 12 月 16 日首次突破 2 万美元，创下历史新高。第二大加密货币以太币的价格周一也触及 2018 年 1 月以来的最高水平，达到 1170 美元。以太币往往与比特币同步交易。

CryptoCompare 周二的数据显示，加密货币周一的日总交易量达到 683 亿美元，而 2020 年日均交易量为 131 亿美元。

推动比特币价格反弹的最重要因素是，许多分析师认为随着各国政府和央行采取刺激措施以对抗新冠肺炎疫情，比特币可以起到对冲通胀风险的作用。此外，其快速上涨的潜力也吸引了需求增加。

加密货币交易量在价格极端波动期间经常飙升，这突显出了投机性交易员在数字货币交易中的核心作用。