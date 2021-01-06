技嘉确认英特尔 11 代桌面酷睿 3 月推出，Z490 主板完美支持

IT之家 1 月 6 日消息 根据外媒 VideoCardz 的消息，技嘉宣布带有 PCIe 4.0 设计的 Z490 主板将支持 11 代桌面处理器，只需 BIOS 升级。

技嘉还表示，最新的第 11 代英特尔桌面酷睿处理器将于 2021 年 3 月推出，支持 PCIe 4.0。

技嘉称，在 Z490 主板开发的早期阶段就采用了 PCIe 4.0 级材料，其中包括 PCB、PCIe 插槽、M.2 插槽和控制器。通过卓越的 PCIe 4.0 组件和创新设计的增强，技嘉 Z490 主板已经可以支持第 11 代英特尔桌面酷睿处理器。技嘉的研发团队正在加速验证更多的 Z490 主板，以获得对第 11 代英特尔桌面酷睿处理器的全面支持。

IT之家曾报道，去年10月份，英特尔公布了 11 代桌面酷睿处理器 Rocket Lake-S 的相关信息。英特尔声称，Rocket Lake-S 采用了 Cypress Cove 架构，将提供高达两位数百分比的 IPC 提升。

英特尔 Rocket Lake-S 最高为 8 核心和 16 线程。GPU 部分为 Xe 架构，英特尔表示，与 Gen9 核显相比，Rocket Lake-S 的 UHD 核显性能提高 50% 左右。其他方面， 11 代桌面酷睿拥有 20 条 PCIe 4.0 通道，集成了 USB 3.2 Gen 2*2 控制芯片，支持英特尔 500 系列芯片组。