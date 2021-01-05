英特尔驱动泄密新款 DG2 游戏显卡：最高 4096 流处理器

IT之家 1 月 5 日消息 根据 VideoCardz 的报道，在最新的英特尔 100.9126 GPU 驱动程序中，两个 DG2 设备 id 曝光，很可能就是英特尔正在测试的新款游戏独显。

如上图所示，新款的 DG2 独显两个型号曝光，分别是 128 EU 版和 512EU 版，也就是 1024 流处理器和 4096 流处理器。

IT之家曾报道，一款英特尔桌面独显已经出现在了 Geekbench 跑分平台上，测试平台为 i5-9600K，这款独显的 CU 数量为 128 个，也就是 1024 流处理器，GPU 频率为 1.4GHz，配备 3GB 显存。

英特尔现已发布了笔记本独显 Xe Max 和服务器用的Xe-LP GPU，明年值得期待的是Xe-HPG 游戏显卡。根据爆料，称英特尔 Xe-HPG (DG2)独显采用了台积电的 6nm 工艺，顶级型号的 Xe-HPG 显卡有 512 个 EU, 也就是 4096 个流处理器。

今年 8 月份，英特尔公布了 Xe-HPG 游戏显卡。官方表示这是一种为游戏优化的微架构，结合了 Xe-LP 的良好的效能功耗比的构建模块，利用 Xe-HP 的可扩展性对 Xe-HPC 进行更强的配置和计算频率的优化。同时，Xe-HPG 添加了基于 GDDR6 的新内存子系统以提高性价比，且将具有加速的光线跟踪支持。Xe-HPG 预计将于 2021 年开始发货。