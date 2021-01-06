英特尔宣布将停产 300 系列主板芯片组

IT之家1月6日消息 据外媒 anandtech 消息，英特尔于 1 月 4 日发布通知，宣布将停产 300 系列主板芯片组，包含 Z390、Z370、B365、H310、QMS380。该系列芯片组于 2017 年发布，适用于英特尔第 8 代、9 代处理器，比如酷睿 i7-8700K、i9-9900K。

根据英特尔通知，300 系列芯片组的供应时间将截止到 2022 年 1 月 28 日，厂商需要在 2021 年 1 月 23 日之前下最后的订单。

据IT之家了解，在这一系列芯片组中，H310 有着多款变种，包含采用 14nm 制程制造的 H310、H310D 以及 22nm 制程制造的 H310C。尽管英特尔此前每发布一款 CPU 便更换接口，同时主板芯片组也相互不兼容。但是在 AMD 的压力下，英特尔第 8、9 代，第 10、11 代 CPU 均保持了两年的兼容性，在一定程度上减少了用户更换主板的成本。

英特尔即将于今年 CES 消费电子展发布最新的 11 代处理器、500 系列芯片组，目前公布的型号包含 Z590、B560、H510。官方已经确认将继续沿用 LGA1200 接口，同时 Z490 主板将兼容最新的 CPU。