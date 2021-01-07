升级安卓 11 ，小米 10 Pro MIUI 12.2.2 稳定版发布：新增超级文档、相机 AI 超级月亮多个功能

IT之家 1 月 7 日消息 据网友反馈，小米 10 Pro 手机开始推送基于安卓 11 系统的 MIUI V12.2.2.0.RJACNXM | 稳定版，大小为 3.6G。带来了安卓 11 底层大版本升级，新增超级文档和相机 VLOG、AI 水印等多项功能。
IT之家获悉，本次更新为安卓跨版本升级，为降低升级风险，建议提前备份个人数据。本次更新启动加载时间相对较长，启动后短时间内可能出现微热、微卡等性能、功耗问题，请耐心等待。部分三方应用由于自身未进行版本适配，会影响正常使用，请谨慎升级。
下面是更新内容：
超级文档
新增悬浮功能面板，支持快捷收起展开。竖屏查看功能丰富，横屏阅读体验最佳。
新增文档 / 表格 / PDF 一键【导 PDF】功能。
新增文档 / 表格 / PDF【投屏】功能。
新增 PPT/PDF【缩略图】功能，跳转页面更快捷。
新增旋转屏幕提示切换功能。
优化版本 APK 体积和运行时存储空间。
系统
基于 Android 11 深度定制的 MIUI 稳定版发布。
相机
新增 AI 超级月亮功能，直出月亮海报。
新增 VLOG 模式新增「故事」「节奏」两个模版。
新增 VLOG 模式支持草稿箱功能，可以将当前拍摄进度保存至草稿箱 。
新增黑金、赛博朋克、黑冰、青橙 4 款录像滤镜。
新增长曝光功能，支持穿梭人群、霓光夜幕、行云流水、创意光绘、璀璨星空、浪漫星轨 6 种场景的长曝光拍摄。
新增延时摄影拍摄时长控制与速度调节功能。
新增定时连拍功能，支持相机在设置好拍摄次数和时间间隔后进行自动拍摄。
优化 VLOG 模式升级为云端下载运行库及模版资源，后续 VLOG 新模版将通过云端推送。
优化用户调整相机中各功能的变焦倍率后，30 秒内再次打开相机、由相册切换回相机、锁屏界面打开相机时，保持变焦倍率不变。