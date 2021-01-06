小米 11 对比小米 10 ：103GB 数据换机能有多快

IT之家1月6日消息 小米 11 已经正式发布，搭载骁龙 888 、支持计算摄影等。小米还发布了 MIUI 12.5 系统。小米 11 搭载了 2K 120Hz 四曲面柔性屏，Harman Kardon 立体声，1 亿像素电影相机。

今天小米手机发布了新的测试视频，小米11支持 Wi-Fi 6 增强版，全新的 4K QAM 和 160MHz 频宽让传输速度大大提升。这也是迄今为止，小米最快的 WiFi 。用它来进行一键换机，速度能有多快？

IT之家此前报道，小米 11 首发搭载了高通最新的骁龙 888 芯片，骁龙 888 采用 5nm 工艺制程，相比上代骁龙 865 处理器，CPU 整体性能提升 25%，功耗降低 25%。GPU 性能提升 35%，功耗降低 20%。

此外，小米 11 采用一亿像素主摄，搭配 1300 万像素超广角镜头和 500 万像素长焦微距镜头。手机前置镜头为 2000 万像素，支持大广角全景合影模式。

其他方面，小米 11 配备 4600mAh 电池，支持 55W 有线快充、50W 无线快充和 10W 反向充电。还采用 X 轴线性马达和哈曼卡顿调音双扬声器，支持多功能 NFC 和红外遥控。

小米 11 手机厚度 8.06mm，重量 196g，拥有细腻的磨砂玻璃，全新的相机排布设计，除此之外还带来了 Tech & Fashion 素皮款，给你柔软触感。小米 11 手机还包括白色、黑色、蓝色、烟紫（素皮）。