我国构建全球首个星地量子通信网：跨度 4600 公里，集成 700 余条星地链路

IT之家1月7日消息 据新华社报道，中国科学技术大学今日宣布，中国科研团队成功实现了跨越 4600 公里的星地量子密钥分发，标志着我国已构建出天地一体化广域量子通信网雏形。

IT之家从中国科大官网获悉，中国科学技术大学潘建伟及其同事陈宇翱、彭承志等与中国科学院上海技术物理研究所王建宇研究组、济南量子技术研究院及中国有线电视网络有限公司合作，在国际学术期刊 Nature 杂志上发表了题为 “跨越 4600 公里的天地一体化量子通信网络”（An integrated space-to-ground quantum communication network over 4,600 kilometres）的论文。

▲ 图源：中国科大官网

研究团队在量子保密通信京沪干线与 “墨子号”量子卫星成功对接的基础上，构建了世界上首个集成 700 多条地面光纤量子密钥分发 (QKD)链路和两个星地自由空间高速 QKD 链路的广域量子通信网络，实现了地面跨度 4600 公里的星地一体的大范围、多用户量子密钥分发，并进行了长达两年多的稳定性和安全性测试、标准化研究以及政务金融电力等不同领域的应用示范。

目前该天地一体化量子通信网络已经接入包括金融、电力、政务等 150 多家行业用户。2019 年初，国家电网有限公司基于该网络，建立了跨越 2600 公里、从北京总公司至国网新疆电力有限公司的量子密钥分发信道，实现了电力通信数据加密传输，首次从工程上检验了星地量子通信开展实际业务的可行性。在天地一体化量子通信网络大量测试结果及标准化研究的基础上，全球三大标准化组织之一 ISO/IEC 正在基于京沪干线的实践编制国际标准《QKD 安全要求、测试与评估方法》，另一国际组织 ITU 也正基于京沪干线的建设模式起草可信中继安全要求、QKD 网络功能架构等国际标准。

论文链接：https://www.nature.com/articles/s41586-020-03093-8