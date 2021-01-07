安卓新旗舰：三星 Galaxy S21 全系相机规格信息曝光

根据官方最新公布的消息，与此前多方预测的完全一致，三星真的决定在一周后也就是 1 月 14 日正式发布新一代 Galaxy S21 系列旗舰，包含 Galaxy S21、Galaxy S21 + 和 Galaxy S21 Ultra 三个版本，将成为继小米 11 之后第二款搭载骁龙 888 的顶级旗舰。随着发布时的日益临近，关于该机的外观和配置都得到了非常详尽的爆料。现在有最新消息，近日有海外爆料达人给出了 Galaxy S21 系列三款新机详细摄像头的规格信息。

据海外知名爆料达人最新发布的信息显示，与此前曝光的消息基本一致，S21、S21 + 和 S21 Ultra 三款机型中 S21 和 S21 + 的摄像头规格基本一致，均前置 1000 万像素单摄像头，后置 1200 万像素 (F2.2)超广角 + 1200 万像素 (F1.8)主摄 + 6400 万像素 (F2.0)长焦组成的三摄相机模组。而 “超大杯”的三星 S21 Ultra 的相机配置自然要更高一些，前置摄像头升级为 4000 万像素，后置相机模组则升级为 1200 万像素 (F2.2)超广角摄像头 + 1.08 亿像素 (F1.8)主摄 + 100 万像素 (F4.9)长焦摄像头 + 1000 万像素长焦摄像头，并且支持激光自动对焦。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的三星 Galaxy S21 系列将依旧包含 Galaxy S21、Galaxy S21 + 和 Galaxy S21 Ultra 三款，除了将搭载全新的骁龙 888 外，还将推出搭载自家全新的三 Exynos 2100 移动平台的版本，同为 5nm 工艺制程，采用 “1+3+4”的八核心架构。此外，超大杯的 S21 Ultra 还将有望同时支持开启 2K 分辨率和 120Hz 高刷新率，并配备 S-Pen 手写笔。

据悉，全新的三星 Galaxy S21 系列旗舰将在 1 月 14 日正式亮相，搭载高通骁龙 888、三星 Exynos 2100 两款 5nm 旗舰芯片，并且将会在拍照、快充等方面带来更多的亮点。至于更多详细信息，我们拭目以待。