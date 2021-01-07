三星推出新款电视遥控器：支持 Type-C、太阳能充电

IT之家1月7日消息 2021 年 CES 即将正式召开，但前期多款新产品已经曝光。根据外媒 cnet 消息，三星为今年的新款 Neo QLED 电视系列推出了全新的遥控器，外观简洁现代，采用环保设计。

这款遥控器的背面有着一块太阳能电池板，传统的 AAA 电池仓消失不见，取而代之的是内置锂电池，预计续航时间一年。遥控器尾部配备 Type-C 接口，与目前的安卓手机保持一致。三星表示，尽管主流电视遥控器的 AAA 电池通常能够使用很长时间，但是用户还是需要更换，这样十分不环保。为了向 2021 年可持续发展的主题致敬，三星为 Neo QLED 制造了此款遥控器。三星表示，电视遥控器家家必备，如果能够全部替换为不可更换电池设计，将能够减少 2000 万只一次性 AAA 电池垃圾。这款遥控器使用可再生材料制造，三星将在所有的 Neo QLED 配备这款遥控器。

IT之家了解到，三星近日发布了全新 Neo QLED 电视系列，采用量子 Mini LED 屏幕，量子矩阵技术能够对密集排列的 LED 进行超精细和精确的控制。Neo QLED 增加亮度到 12bit，4096 阶，这有助于使黑暗区域更暗，明亮区域更亮，从而产生更精确和身临其境的 HDR 体验。