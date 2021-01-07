三星发布全新 Neo QLED 电视系列：采用量子 Mini LED 面板，最高 8K 分辨率

IT之家 1 月 7 日消息 今天，三星在其旗舰 8K (QN900A)和 4K (QN90A)电视机型上引入一种全新的显示技术——Neo QLED。三星通过新的光源，量子矩阵技术精确控制的量子 Mini LED 屏和 Neo Quantum 处理器，将 QLED 提升到一个新的水平。

IT之家了解到，三星设计的量子 Mini LED 只有传统 LED 尺寸的 1/40，量子矩阵技术能够对密集排列的 LED 进行超精细和精确的控制，让观众享受到其想要看到的内容。Neo QLED 增加亮度到 12bit，4096 阶，这有助于使黑暗区域更暗，明亮区域更亮，从而产生更精确和身临其境的 HDR 体验。Neo QLED 受益于三星的专有、强大的 Neo Quantum 处理器，具有更强的升级能力。通过使用多达 16 种不同的神经网络模型，Neo Quantum 处理器可以将图像质量优化到 4K 和 8K，无论输入质量如何。

在设计方面，三星 2021 年 Neo QLED 8K 电视采用了全新的 Infinity One 设计，屏幕近乎无边框，以圆润的设计和外形为用户提供更身临其境的观看体验。三星的 2021 年 Neo QLED 8K 和 4K 型号提供了智能功能，扩大了电视的作用，帮助消费者满足他们在健身、娱乐和家庭办公方面不断变化的需求。

另外，三星的 2021 年 QLED 电视也对 Xbox Series X / S 或 PlayStation 5 进行了适配，配有一个新的 “游戏栏”，可以快速访问设置，如刷新率，纵横比等。玩家所期待的 HDMI 2.1 功能——120Hz 的 4K、可变刷新率、自动低延迟模式和 eARC都得到了支持，不过你将因此放弃一些底层的功能。三星还将把游戏显示器的超宽比例 21:9 和 32:9 带到电视屏幕上。