深圳 2000 万数字人民币红包抽签结果出炉，附领取和花费攻略

IT之家1月7日消息 据深圳发布，福田面向在深个人发放 2000 万元数字人民币红包，每个红包金额为 200 元红包数量共计 10 万个！抽签结果已经出炉。

2021 年 1 月 4 日 10 时—12 时，“福田有礼数字人民币红包”活动主办方对 1,861,758 名在深个人进行了摇号抽签，抽出了 10 万名中签个人。

活动主办方已完成 10 万名中签个人 “数字人民币 App”使用资格的申请工作。

自 1 月 7 日 8 时起，活动主办方通过深圳政务短信服务平台向中签个人发送中签短信及 “数字人民币 App”的下载链接。

除了通过短信了解中签结果，还可以这样查询自己是否中签。

中签结果查询

预约人员通过扫描 “i 深圳”二维码（也可通过 “i 深圳公众号”或 “i 深圳”App）进入 “福田有礼”活动专区，在 “中签查询”界面，根据指引查询。

△扫描二维码进入

“福田有礼”活动专区

△进入专区选择 “中签查询”

中签的界面长这样↓↓

未中签的页面长这样↓↓

为了感谢大家的热情参与，主办方为未中签的小伙伴也颁发了一枚 “福田有礼数字人民币红包”试点活动参与勋章，感谢您对数字人民币外部可控试点和深圳建设中国特色社会主义先行示范区的大力支持！

数字人民币红包如何领取？如何使用呢？

下载 “数字人民币 App”

本次活动需要下载 “数字人民币 App”，用以接收 “福田有礼数字人民币红包”

1. 点击下载 “数字人民币 App”链接；

2. 下载时区分安卓手机和苹果手机：

如果苹果手机跳转 App Store 失败，可通过以下方法下载：

注册 “数字人民币 App”并领取红包

成功下载并安装 “数字人民币 App”后，就来到注册和领取红包的环节了。

下载 “数字人民币 App”和领取红包的过程中，遇到任何问题都可以拨打活动主办方专门设立的客户服务专线4001391000 哦！

使用数字人民币红包消费

领取了红包，之后就来到消费环节。

具体分为 “用户扫描商户收款码消费”以及 “商户扫描用户付款码消费”两类。

IT之家获悉，需要提醒大家的是，红包需要在 1 月 7 日 8 时至 1 月 17 日 24 时在深圳市已完成数字人民币系统改造的 10000 余家指定商户消费。