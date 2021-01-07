松下总裁：特斯拉自产 4680 电池并不意味着将成松下竞争对手

1 月 7 日中午消息 据报道，近期有消息称，特斯拉将开始自主生产该公司设计的 4680 电池芯，松下总裁津贺一宏（Kazuhiro Tsuga）分享了自己对这一消息的看法。他表示，特斯拉自己生产电池，并不意味着这家美国电动汽车制造商将成为松下的直接竞争对手。



津贺一宏在接受日本媒体采访时表达了自己的这个观点，他在采访中讨论了松下从太阳能电池到电视等多个业务的举措。最有趣的是，津贺一宏还讨论了特斯拉正在推进中的计划，当前这家电动汽车制造商正在向其更新、更大、成本更低的 4680 电池芯过渡。

这位松下总裁指出，当前该公司为特斯拉开发 4680 电池芯的工作已经在进行当中，但是他也指出，由于电池容量较大，电池芯本身遇到了产能爬坡方面的挑战。但是他强调，尽管如此，松下并不担心特斯拉未来会变成其竞争对手。

津贺一宏说道：“我们已经开始为美国特斯拉公司开发新的 4680 电池。由于容量较大，这种电池结构有一些复杂。我们将在日本生产产品原型，并且建立一种生产方式。高可靠性是我们的优势之一。我们不担心特斯拉将会成为竞争对手，尽管该公司正在寻求自主生产电池。”

很长时间以来，松下都是特斯拉的合作伙伴，这家日本科技集团参与了特斯拉内湖大洲超级工厂的建设和扩建，后者为松下与特斯拉的合资工厂，负责生产 2170 电池芯。虽然此后特斯拉与韩国的 LG 以及中国的宁德时代也签订了电池供应协议，但是松下依然与特斯拉保持着密切的合作关系，扮演着特斯拉主要电池供应商的角色。

最近，双方的关系得到了进一步巩固，特斯拉提交给美国证券交易委员会的 8-K 文件显示，该公司已经和松下就在日本生产电池芯达成了 2021 年定价协议，这些电池芯通常被用在 Model S 和 Model X 车型上。上个月，特斯拉弗里蒙特工厂暂停了上述两款车型的生产，引发了外界的猜测，当前人们普遍认为特斯拉将对 Model S 和 Model X 进行改款。