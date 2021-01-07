与特斯拉保持差异，Waymo 不再使用术语「自动驾驶」

1 月 6 日上午消息，Waymo 发布消息称，将会抛弃 “自动驾驶”（Self-driving）这一说法。未来，Waymo 在描述自己开发的汽车技术时将会使用 “更深思熟虑的语言”。

虽然没有明说，但 Waymo 调整措辞似乎是想与特斯拉保持距离。特斯拉向客户提供自动驾驶技术，只要客户交 1 万美元，就可以获得 “真正的自动驾驶技术”。但很多人认为特斯拉夸大其辞，它所提供的技术并离真正的自动驾驶技术仍有距离。

Waymo 在博文中表示：“看起来调整措辞是一个很小的改变，但这个改变相当重要，因为在语言描述中精准很重要，它可能会拯救生命。”Waymo 认为它正在开发的技术是全自主驾驶技术，还有一种技术是驾驶员辅助技术，它需要执有驾照的人类驾驶员监督，调整措辞可以将二者区分开来。

在未来的营销教育资料中，谷歌不会再提 “自动驾驶”这一说法。Waymo 还说：“有些汽车制造商以不精准的方式使用‘自动驾驶’这一术语，使消费者和普通公众对驾驶员辅助技术（它和自主驾驶技术不同）有了错觉。这种错觉可能会导致用户在不知情状态下冒险（比如将双手从方向盘上拿开），结果将自己及周围的人推向危险境地。”

谷歌经常会举办名为 “Let's Talk Self-Driving”的教育活动，未来这一活动会改名为 “Let's Talk Autonomous Driving”。很明显，谷歌认为 Self-Driving 和 Autonomous Driving 两种说法有明显区别，不能混用。