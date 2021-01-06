国信证券：国产特斯拉 Model Y 毛利率 30％，有望降至 26 万

IT之家 1 月 6 日消息 据澎湃新闻报道，近日，国信证券发布的研报显示，国产特斯拉 Model Y 目前售价 33.99 万元，而其生产成本为 23.793 万元，毛利率高达 30%，后期有望降价至 26 万元。

国信证券认为，随着零部件国产化率提升，国产 Model Y 生产成本将下降至 19.64 万元，具备进一步降价空间。此外，考虑到各国对电动车型在购车补贴、牌照限制、税收等综合优惠政策，Model Y 在全球各国均具备较强的竞争力，未来毛利率存在下调空间，假设毛利率维持在 25% 以上，价格有望下探至 26 万元左右（补贴前售价）。

国产 Model 3 方面，目前国产 Model 3 标准续航升级版起售价为 24.99 万元。国信证券表示当前阶段，国产 Model 3 综合生产成本或约为 20 万元。未来随着国产化的进一步推进，预计全面国产化后上海工厂 Model 3 生产成本相比目前上海工厂 Model 3 生产成本存在 9.6% 的降幅。经测算，在 20% 以上毛利率时，国产 Model 3 价格能下探至 20.46 万元。

IT之家了解到，动力方面，Model Y 长续航版的前后电动机最大功率分别为 188kW 和 147kW，最大扭矩为 527N·m；Performance 高性能版的前后电机最大功率为 211kW 和 147kW，最大扭矩为 639N·m。续航方面，Model Y 长续航版的 NEDC 续航里程为 594km，Performance 高性能版的 WLTP 工况预估续航里程则有 480km 的表现。