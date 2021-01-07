特斯拉空头去年血亏 401 亿美元，为有史以来最大损失

金融数据公司 S3 Partners 的分析显示，2020 年特斯拉股价上涨 743%，推动该公司 CEO 马斯克身价飙升逾 1000 亿美元，让空头们损失高达 401 亿美元。

S3 Partners 董事总经理 Ihor Dusaniwsky 表示，这不仅是去年所有空头在任何股票上遭受的最大损失，也是有史以来最大的空头损失。

实际上，特斯拉空头去年的损失超过了另外 9 只股票的空头损失总和。做空苹果的投资者去年损失了 67 亿美元，仅比特斯拉空头在 12 月份一个月的亏损略高一点。亚马逊的空头们去年损失了 58 亿美元。

长期以来，特斯拉一直是做空投资者最喜欢的目。在 2020 年年初，他们控制了该公司约 19% 的股份。他们坚持认为 “特斯拉是一个被过度炒作的利基市场参与者，很快就会被规模更大、更成熟的汽车制造商碾压”。

但结果是，很多空头在去年被迫承认失败。2020 年，大约三分之二的空头头寸被平仓，这本身就是推动特斯拉股价上涨的一个因素，因为空头投资者被迫购买价格更高的股票以退出他们的头寸。

截至去年年底，空头们仍持有特斯拉约 5.5% 的股份，这相当于押注 310 亿美元做空该公司的未来。相比之下，苹果和亚马逊的空头头寸分别为 133 亿美元和 102 亿美元，相当于这两家公司不到 1% 的股份。