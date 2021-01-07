李斌：蔚来卖得太好了，特斯拉 Model Y 才降价

IT之家 1 月 7 日消息 1 月 3 日，在蔚来二手车业务发布会上，蔚来汽车 CEO 李斌透露，12 月份蔚来交车 7000 辆，是 2 月份的 10 倍。他表示，正是由于蔚来卖得太好，所以最近特斯拉 Model Y 才降价了。所以如果蔚来卖得好，特斯拉就更加降价，所以大家一定要帮我们车多卖一点。

IT之家了解到，1 月 1 日，特斯拉国产中型纯电 SUV Model Y 正式发售，长续航版与高性能版售价分别为 33.99 万元和 36.99 万元，较之前进口版的价格分别降低 14.81 万元和 16.51 万元。在 Model Y 发售的当天，网上有爆料称特斯拉直接的竞争对手蔚来惨遭大规模退单。

对此，李斌在发布会上回应称，特斯拉 Model Y 未对蔚来带来影响，这两天的订单量没有什么大的变化。对特斯拉持续降价，李斌称这与企业的定价策略有关。“有的车企是按成本来定价，因此价格会越来越低。但是，蔚来从一开始就考虑了未来的很多因素，我们不会让先买蔚来的车主吃亏。这也是蔚来前两年毛利率亏损比较高的原因。”李斌说。

特斯拉、蔚来汽车和理想汽车公布的交付数据显示，2020 年全年，特斯拉的交付量约是蔚来汽车的 11 倍、理想汽车的 15 倍。