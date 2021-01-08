金霸王称 Xbox 无线手柄坚持使用 AA 电池是协议要求，微软否认

IT之家1月8日消息 外媒 onMSFT 报道，微软此前推出了 Xbox Series X|S 游戏机的同时，还推出了一款略微重新设计的 Xbox 无线控制手柄，但有一点没有改变，那就是仍然使用两节 AA 可更换电池。这家雷德蒙德巨头多年来一直在 Xbox 手柄中使用 AA 电池，而竞争对手则转向了可充电电池，不过 Xbox Elite Series 2 手柄包含了内置的不可拆卸充电电池。

多年来，Xbox 粉丝经常批评的一点是，微软应该为其 Xbox 手柄免费提供充电电池，而不是附带的 AA 电池，因为 AA 电池只能使用 10 小时左右。截至目前，微软正在销售自己的 24.99 美元的 “Play and Charge”套装，可以在你玩游戏的时候或者游戏结束后充电，但 Xbox 手柄也支持可充电的 AA 电池，以及来自不同第三方厂商的其他电池组。

其实很多 Xbox 玩家都喜欢 Xbox 手柄能够使用不同类型的电池，据 Duracell（金霸王）表示，原来微软一直与 Duracell 保持着长期的合作关系。本周，Duracell 英国市场经理 Luke Anderson 在接受 Stealth Optional 采访时讨论了两家公司之间的交易。

“Duracell 和 Xbox 的合作关系一直存在，这是 Duracell 和微软一直以来的协议”。

他补充道：“[协议是]由 OEM 为 Xbox 游戏机提供电池产品，同时也提供控制手柄的电池。所以这个 [交易]会持续一段时间 ...... 它已经持续了一段时间，我认为它还需要持续更久的时间。”

IT之家获悉，不过，在与 Eurogamer 分享的一份声明中，微软发言人解释说，将 AA 电池与 Xbox 手柄一起发货是为了给消费者更多的选择。“我们有意为消费者提供标准 Xbox 无线手柄的电池解决方案选择。这包括使用任何品牌的 AA 电池、Xbox 充电电池、我们合作伙伴提供的充电解决方案，或者 USB-C 电缆，当插入控主机或 PC 时，可以为手柄供电，”该发言人说道。

每台 Xbox 手柄都包含非充电 AA 电池，可能对环境并不完全有利，但选择使用可充电解决方案绝对是好事。另外值得提醒的是，新的 Xbox Series X|S 控制手柄与微软 Xbox One “Play and Charge”套件兼容，它们应该也能与现有的第三方充电配件配合使用。