豪威发布 4000 万像素智能手机图像传感器 OV40A：支持 240 帧 / 秒 1080P 视频

IT之家1月8日消息 今日，豪威科技在国际消费类电子产品展览会之前发布了 OV40A。这款 4000 万像素、 1.0 微米像素尺寸的图像传感器采用超高增益和降噪技术，拥有 1/1.7 英寸光学格式。

这款传感器还提供了多个高动态范围（ HDR ）选项，可捕捉静止图像和视频。此外，该产品支持 240 帧 / 秒的 1080p 慢动作和高速视频捕捉，并具有相位检测自动对焦功能。

豪威科技表示，OV40A 支持高达 256 倍增益，具有多重采样降噪功能，可提升弱光性能。这款传感器可通过选择性转换增益提供 HDR，以在弱光图像质量和 HDR 之间实现平衡，并提供二次和三次曝光的交错式 HDR 定时选项。

OV40A 采用豪威科技的 PureCel Plus-S 晶片堆叠技术，集成了片上四合一彩色滤光片阵列和硬件像素还原算法，可实时提供 4000 万像素拜耳输出。在弱光条件下，这款传感器可使用近像素合并功能以四倍的灵敏度输出 1000 万像素图像以及 4K/2K 和 1080p 视频，并达到 2.0 微米像素尺寸等效性能。

IT之家了解到，OV40A 输出格式包括 4000 万像素（ 30 帧 / 秒）、 1000 万像素（ 30 帧 / 秒，四合一像素合并），4K/2K 视频（ 60 帧 / 秒）以及 1080p 视频（ 240 帧 / 秒）。所有这些格式都可以通过相位检测自动对焦功能进行捕捉。其他功能还包括 CPHY 接口、多摄像头同步以及 34.7 度主光角。