三星 6 亿像素传感器曝光，尺寸为 1/0.57 英寸

IT之家12月6日消息 推特爆料者 Ice universe 于 12 月 5 日发布一张幻灯片，显示出三星正在研发的一款 6 亿像素相机模组。此款 CMOS 传感器对角线长度高达 1/0.57 英寸，面积比目前最大的手机 CMOS 传感器还要大一倍，甚至超越了 M4/3 微单的 CMOS 大小。此外，该传感器单像素尺寸为 0.8μm。

ISOCELL 是三星相机图像传感器项目的名称，目前有三款超过 1 亿像素的传感器，名为 HM1、HM2、HMX。

这张图片展示出了非常多的信息，三星表示目前 4K 甚至 8K 分辨率录像越来越流行，这种高达 6 亿像素的传感器能够在不影响画质的情况下进行视频的缩放。然而三星的 ISOCELL 6 亿像素传感器不会很快推出，因为三星必须先解决摄像头凸起的问题。根据图示，该相机模组的高度比手机后盖要高 22mm，其面积也占据手机后盖面积的 12%。

根据外媒 Wccfetch 报道，有传言称在三星在研发 6 亿像素传感器之前，已经开始了 2.5 亿像素传感器的研发。但是在解决相机模组小型化的问题之前，我们将不会在手机上看到此应用。

据IT之家了解，目前在售的三星 Galaxy S20 Ultra 5G 手机主摄像头分辨率高达 10800 万像素，CMOS 大小为 1/1.33 英寸，具有 9 像素合一功能输出 1200 万像素的照片。该摄像头搭载 OIS 光学防抖功能，能够拍摄最高 8K/24fps 的视频。三星 Galaxy S20 Ultra 5G 手机的 DxOMark 相机得分为 126 分，目前位列第九名。