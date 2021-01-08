宏碁发布两款掠夺者电竞显示器：275Hz 高刷新率，0.5ms 响应

IT之家1月8日消息 Acer 宏碁今日发布了两款 Predator 掠夺者电竞显示器，均具备 90% 以上 DCI-P3 广色域。

Predator XB273U NX 尺寸为 27 英寸，分辨率 2560×1440，具备 275Hz 高刷新率。这款显示器为了保证顶级的电竞体验，灰阶响应时间达 0.5 毫秒。显示器支持 HDR，可达 95% DCI-P3 广色域。同时搭载宏碁 Agile-Splendor IPS 面板技术，进一步强化清晰度。

该显示器搭载英伟达最新的 NVIDIAReflex 延迟分析工具，可以分析鼠标点击、测量画面渲染时间，有利于降低游戏显示延迟，避免 GPU 渲染排队的现象，同时减轻 CPU 压力。同时，此款显示器支持英伟达 G-SYNC，能够防止画面撕裂。

Predator XB323QK NV 为 31.5 英寸 4K 分辨率显示器，画面刷新率高达 144Hz，色域 90% DCI-P3。此款显示器配备 Agile Splendor IPS 面板，且通过 VESA DisplayHDR 400 认证，能够同时满足观影、电竞的需求。

IT之家了解到，这两款 Predator XB3 系列显示器均配备 Acer VisionCare 4.0 技术，整合一系列护眼科技，能够侦测环境光，自动调整显示器亮度以及色温。除此之外，两款显示器均得到德国莱茵认证，保护视力。