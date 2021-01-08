海贝音乐发布 FC3 HiFi 解码耳放小尾巴：支持 MQA，搭载 ES9281 Pro 芯片

IT之家1月8日消息 国内 HiFi 品牌海贝音乐于 1 月 7 日正式发布了其首款小尾巴 HiFi 解码耳放 HiBy FC3。这款产品体积十分小巧，配备实体音量按键以及 RGB LED 灯光，可以通过颜色判断音频规格。小尾巴支持 MQA 硬解，搭载 3.5mm 单端接口，输出功率 [email protected]Ω。

海贝 FC3 搭载美国 ESS 公司的 ES9281Pro DAC 芯片，成本是目前常用的 CS43131 价格的三倍。这款 DAC 集成了解码、DAC 数模转换、耳放三种功能，音频格式支持 32bit/384kHz PCM、DSD 128（DoP）。这款芯片最大的特点是支持 MQA 硬解码，能够结合 Tidal 等应用实现这种高音这格式的播放。官方表示，FC3 支持 4 倍 MQA 展开，结合海贝音乐 App 可实现 8 倍展开。

MQA 是一种高效音频格式，相比 FLAC、APE 等压缩率更高，同时支持版权控制。目前的海贝音乐 App 尚不支持 MQA，官方表示将于 2021 年 4 月支持。

海贝 FC3 的接口为 Type-C 数字输入、3.5mm 单端输出，支持连接电脑、安卓手机、iPhone 等设备，在 macOS 以及 Win10 均可免驱使用。手机结合海贝音乐等 App，使用 USB 独占模式可以绕过安卓系统，直接输出数字音频信号，获得更好的音质。

这款产品使用指示灯来显示播放状态。红灯为停止播放，蓝灯、绿灯、浅绿、洋红色灯光表示不同的音乐格式。这种方法可以用来判断前段设备是否输出正确的信号。实体音量按键支持 30 级音量调节，不需要操作手机即可控制，十分方便。

海贝 FC3 机身尺寸为 45*13*9mm，重量仅为 9.1g，十分便携省电。耳机方面支持 3 段接口或者 CTIA 标准的 4 段 3.5mm 耳机。此外，还支持线控 mic 输入，这在市面上的小尾巴产品中不常见。

IT之家了解到，海贝 FC3 产品包装包含一条双头 Type-C 转接线、一条 USB-A 转 Type-C 线以及专用皮套。如果用户需要连接 iPhone，需要自行购买 Lightning 转 Type-C 短线。

海贝 FC3 于今日上午 10:00 首发，定价 458 元，到手价 398 元。