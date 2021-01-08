华为 “灵犀芯片”、“灵犀处理器”曝光

IT之家 1 月 8 日消息 企查查 App 显示，近日，华为技术有限公司新增多条商标申请信息，其中包含 “灵犀芯片”、“灵犀处理器”，国际分类涉及科学仪器，商标状态均为 “注册申请中”。

IT之家获悉，去年 2 月份消息显示，华为新的灵犀处理器申请了注册商标。

其中一类是国际分类 9，适用于人脸识别设备 ; 秤 ; 体重秤 ; 带身体质量分析仪的秤 ; 便携式数字电子秤 ; 智能手机 ; 可下载的手机应用软件 ; 手机用可下载的表情符号 ; 已录制的计算机操作程序 ; 大屏幕液晶显示器 ; 电子日记本 ; 液晶显示器 ; 电子笔 ; 视频影像打印机 ; 计算机触控笔 ; 穿戴式行动追踪器 ; 智能手机用壳 ; 智能手机用套 ; 智能手机屏幕专用保护膜 ; 信号转发器 ; 网络通信设备等。

另一类是国际分类 42，适用于技术研究 ; 替他人研究和开发新产品 ; 科学研究 ; 技术项目研究 ; 电信技术咨询 ; 计算机编程 ; 计算机软件设计 ; 计算机软件更新 ; 计算机硬件设计和开发咨询 ; 计算机软件维护 ; 恢复计算机数据 ; 把有形的数据或文件转换成电子媒体 ; 计算机系统设计 ; 替他人创建和维护网站 ; 计算机程序和数据的数据转换（非有形转换）; 计算机软件咨询 ; 网络服务器出租 ; 提供互联网搜索引擎等。