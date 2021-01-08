VR 硬件刚有起色，Facebook 又计划推出智能眼镜

1 月 8 日下午消息，据报道，2020 年最后一个季度已经收尾。年底的销售数据说明，Facebook 对硬件的投资是值得的。在刚刚过去的圣诞假期，Facebook 的两款硬件产品 Quest 2 VR 和家庭视频设备 Portal 的销售量都超过了预期。

虽然硬件不是 Facebook 的赚钱机器，但自己开发的设备是 Facebook 未来战略的关键。当 Facebook 自己研发设备后，它可以对用户体验和业务有更多的控制。而不像现在这样，自己的软件在其他公司的设备上运行时，总要处处受制于人，比如苹果的应用商店条款。

Oculus Quest 2

Facebook 的硬件主管安德鲁 · 博斯沃思（Andrew Bosworth）是该公司的资深高管，向来对 Facebook 的成败直言不讳。他说，Oculus Quest 2 在市场上仅用了七个星期的时间，就超过了初代 Quest 的每月活跃用户数量。对此他深受鼓舞。

博斯沃思说：“越来越多人使用 Oculus Quest 2 来健身，和朋友玩游戏以及协同工作。设备的增长趋势非常漂亮。”

行业观察人士还指出，圣诞节刚过，Oculus 应用已经接近 iOS 下载榜第一名。应用下载量激增往往可以说明，假期中有不少人购买了新硬件设备。

为了避免 2020 年初代 Oculus Quest 库存不足的困扰，这一次，Facebook 也生产了足够多的新一代 Oculus 设备。虽然没有分享具体的销售数据，但博斯沃思说，目前对 Facebook 来说，最重要的不是设备的销售数据，而是确保开发人员最终可以通过开发虚拟现实应用来赚钱。

他说：“长期以来，虚拟现实一直是开发人员的信仰之跃。我们现在有很多成功的虚拟现实开发人员，他们已经有盈利能力。”

博斯沃思还提起，比尔 · 盖茨曾经在拜访 Facebook 时说过：一个平台想要成功，那么平台上的公司必须能在你的平台上实现盈利才行。

虽然在虚拟现实类别中，以男性用户为主，“但女性用户数量一直在增加，而且比人们想象地要多，”博斯沃思说。这也将有助于 Facebook 实现自己的愿景：把虚拟现实环境变为社交互动的主要场所。

Portal

圣诞期间，Facebook 的另一款硬件产品家用视频设备 Portal，也表现不俗。最近几个月，Facebook 对 Portal 做了一系列改进，以支持 Zoom、WebEx 和其他工作视频会议应用。

博斯沃思说，大多数 Facebook 员工都有这些设备，这也有助于公司为新的应用提供更好的支持。

消费者一家一人购买后会有多人陆续购买 Portal 设备，是促使该产品销量增长的一个因素。比如，祖父母和孙子各一台 Portal 设备，可以帮助两代人更加方便的交流。

Facebook 于 2018 年首次发布 Portal。但出于对隐私等问题的关注，人们觉得在家中添置一台 Facebook 监控设备有点鲁莽。尽管遭到质疑，但 Facebook 并未放弃 Portal 设备。2019 年秋季，Facebook 再次发布新一代 Portal 设备。

新款 Portal 的一大功能是允许用户与好友进行视频通话。和其他依赖 iOS 或 Android 设备的视频应用不同，Facebook 对产品硬件和操作系统拥有控制权。

未来：智能眼镜

新的一年，Facebook 将继续在硬件领域带来新产品。博斯沃思透露，该公司计划中的智能眼镜将于 2021 年上市。这款智能眼镜由 Facebook 和 Luxottica Group 及其子公司雷朋合作制造。眼镜可以连接其他设备，但用户可能无法体验增强现实的基本功能：在现实世界中叠加增强现实视图。

博斯沃思没有透露即将推出的智能眼镜的具体功能，但是他表示新产品与 Facebook 围绕增强现实的理念相一致。他之前写道：2021 年，Facebook 将继续 “采取步骤，通过 Facebook Horizon 使沉浸式体验更加社交化。随着办公概念的发展，我们希望在虚拟工作空间中构建有意义的社交影响力。”