数字人民币试点现身上海陆家嘴，蚂蚁集团称尚处于试点初期

IT之家1月8日消息 据一财网报道，有网友发现我国数字人民币试点已经出现在了上海陆家嘴的一些场所。

报道指出，在陆家嘴中心商场的一家奶茶店里，客户已经可以通过数字人民币进行支付，并且还可以享受 98 折优惠。但工作人员表示，当前只有支付宝内部员工可以使用，此次测试活动是数字人民币内部测试点之一，普通用户暂时无缘。

对此，蚂蚁集团回应表示：“目前我们尚在试点初期，没有更多信息可以披露”。此外，蚂蚁集团还表示他们一直在积极参与数字人民币体系建设事业，并将按照人民银行总体安排稳步推进试点。但并没有透露关于上海数字人民币试点的其他信息。

IT之家了解到，数字人民币试点工作此前已出现在上海同仁医院员工食堂，预计央行将在目前批准的试点城市逐步扩大试点范围，各位小伙伴请耐心等待。

目前除数字人民币试点工作已经在深圳展开两次，在苏州进行一次。通过央行规划来看，之后也将在雄安、成都及京津冀、长三角、粤港澳大湾区及中西部等符合条件的城市展开试点活动，尤其是涉及到 2022 年北京冬奥会的场景。

蚂蚁方面透露，测试人员在（支付宝或数字人民币 App）进行支付时会看到手机 App 显示 “数字人民币支付”选项，若选择数字人民币则需绑定银行卡。