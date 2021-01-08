消息称特斯拉将新增全新国产车型：定位低于 Model 3，有望 16 万元起售

IT之家 1 月 8 日消息 据新浪汽车今日报道，相关渠道的消息人士透露，特斯拉将在上海超级工厂内增产第三款国产车型（预计为目前 Model 3 或 Y 的衍生车型）。

报道指出，特斯拉这款新车型早在 2020 年 9 月就已经立项，预计将在今年 3 月份完成产品验证。此外，新车型定位低于 Model 3(配置和询价)，起售价或控制在 16 万元人民币左右。

此外，新京报也表示，特斯拉中国对上海超级工厂（一期）第二阶段进行了环评信息公示。上海市建设项目环评信息公开平台显示特斯拉第二阶段项目将新增纯电动汽车整车冲压、涂装、焊装和总装等生产工艺，新增 Model 3、Model Y 车型及相关衍生车型生产能力。

特斯拉表示，该项目为改扩建项目，产能提升，全厂整车的生产工艺流程、产污环 节基本不变，仅针对新车型做少量调整。

新浪表示，这款新车型或将定位于紧凑型两厢轿车设计，车身底盘与目前的 Model 3 基本相同，但指导价格将控制在 15-20 万元人民币之间，未来将在特斯拉上海超级工厂内生产，最快可在 2022 年实现量产并向用户交付。

IT之家曾报道，特斯拉上海超级工厂生产的本土 Model Y 已于 1 月 1 日正式上市，综合全新的 Model 3 改款。，特斯拉开年订单爆满，甚至在正式开售后的 第 6 天 Model Y 长续航版预计交付日期已延为 2021 年二季度。

目前特斯拉 Model 3 标准续航升级版起售价 249900 元；Model 3 高性能版售价 339900 元起；Model Y 长续航版 33.99 万元，高性能版 36.99 万元，在国内市场优势较明显。

此外，受益于特斯拉飞驰的市值，特斯拉 CEO 马斯克现已超越亚马逊 CEO 贝佐斯荣登全球首富之位。